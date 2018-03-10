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    Светлана Михайловская

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Флаги Украины и Европейского Союза
    Систему проведения госторгов изменили в интересах ЕС - эксперт
    13:41 16.09.2015
    106Экономический кризис
    Депутаты поддержали законопроект, который обеспечит украинским компаниям доступ к гостендерам за рубежом. По мнению эксперта Светланы Михайловской, для отечественных производителей это более легкий путь выхода на европейские рынки.
    График состояния рынка. Архивное фото
    Эксперт: международные торги позволят компаниям Украины выйти на рынок Европы
    09:49 16.09.2015
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    В Украине полностью меняется система проведения торгов, а отечественное законодательство приближается к международному, считает заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации по развитию бизнеса Светлана Михайловская.
    Флаги ЕС
    Эксперт: для гармонизации технических стандартов нужен один млрд гривен в год
    22:20 25.08.2015
    107Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    По мнению заместителя директора европейской бизнес ассоциации Светланы Михайловской, гармонизация стандартов поможет ликвидировать технический барьер в торговле с ЕС.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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