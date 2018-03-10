Депутаты поддержали законопроект, который обеспечит украинским компаниям доступ к гостендерам за рубежом. По мнению эксперта Светланы Михайловской, для отечественных производителей это более легкий путь выхода на европейские рынки.
В Украине полностью меняется система проведения торгов, а отечественное законодательство приближается к международному, считает заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации по развитию бизнеса Светлана Михайловская.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".