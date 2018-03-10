Как сообщили в столичном управлении Пенсионного фонда, в случае, если начисление пенсии происходит через банк с 4 по 15 января включительно, эти пенсии будут финансироваться с 27 декабря по 29 декабря.
Как сообщили в столичном управлении Пенсионного фонда, в случае, если начисление пенсии происходит через банк с 4 по 15 января включительно, эти пенсии будут финансироваться с 27 декабря по 29 декабря.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".