Президент ЕБРР отметил, что шаги, сделанные правительством и Нацбанком в сотрудничестве с акционерами, - это "самый реалистичный способ обеспечить будущее банка и в конечном итоге укрепить всю банковскую систему".
Как заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти, в 2016 году Банк вряд ли приблизится к объему инвестиций в 1 млрд евро. По его словам, к сокращению инвестиций привела политическая ситуация в Украине в первом квартале текущего года.
Согласно информации, президент ЕБРР намерен встретиться с новым правительством Украины. По его словам, нужно убедиться, что в Украине будут продолжаться реформы при поддержке премьер-министра и президента.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".