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    Сума Чакрабарти

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Президент ЕБРР Сума Чакрабарти
    Глава ЕБРР о национализации "ПриватБанка": абсолютно верное решение
    11:56 19.12.2016
    233Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Президент ЕБРР отметил, что шаги, сделанные правительством и Нацбанком в сотрудничестве с акционерами, - это "самый реалистичный способ обеспечить будущее банка и в конечном итоге укрепить всю банковскую систему".
    Встреча Петра Порошенко и президента ЕБРР Сума Чакрабарти
    Порошенко обсудил с президентом ЕБРР продолжение сотрудничества
    21:26 29.11.2016
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    На встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти президент Украины выразил уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества с ЕБРР.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    ЕБРР заявил о сокращении объема инвестиций в Украину
    01:14 28.05.2016
    548Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Как заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти, в 2016 году Банк вряд ли приблизится к объему инвестиций в 1 млрд евро. По его словам, к сокращению инвестиций привела политическая ситуация в Украине в первом квартале текущего года.
    Президент ЕБРР Сума Чакрабарти
    Президент ЕБРР посетит Украину в 30-ю годовщину Чернобыльской катастрофы
    16:36 17.04.2016
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    Согласно информации, президент ЕБРР намерен встретиться с новым правительством Украины. По его словам, нужно убедиться, что в Украине будут продолжаться реформы при поддержке премьер-министра и президента.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Архивное фото
    В 2016 ЕБРР инвестирует в Украину около 1 млрд евро
    04:27 17.04.2016
    513Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    По словам президент ЕБРР Сумы Чакрабарти, Европейский банк реконструкции и развития планирует в этом году инвестировать около миллиарда евро, но при наличии реформ в Украине.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    ЕБРР даст Украине $1 млрд при условии прогресса реформ
    01:33 04.07.2015
    143Украина, экономика, катастрофа
    Европейский банк реконструкции и развития нацелен на инвестирование примерно $1 миллиарда, но это полностью зависит от реализации реформ, заявил глава ЕБРР Сума Чакрабарти.
    Встреча Петра Порошенко и президента ЕБРР Сума Чакрабарти
    Порошенко на встрече с главой ЕБРР: никакой толерантности к коррупции
    21:37 01.07.2015
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    Президент Украины провел переговоры с делегацией Европейского банка реконструкции и развития. Глава государства сообщил о ходе реформ, борьбе с коррупцией и эффективной работе банковского сектора.
    Президент ЕБРР Сума Чакрабарти. Архивное фото
    Увеличение финпомощи требует от Украины структурных реформ - ЕБРР
    19:38 30.04.2015
    91Ситуация в экономике Украины
    Для дальнейшего увеличения инвестиций в украинскую экономику страна должна создать правильные условия, приводятся слова главы ЕБРР сэра Сума Чакрабарти в релизе банка.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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