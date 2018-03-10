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    Стивен О'Брайен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Солдат иракской армии
    Операция в иракском Мосуле угрожает безопасности до 1,5 млн жителей - ООН
    05:41 17.10.2016
    335Военная кампания против "Исламского государства"
    По заявлению заместителя генсека ООН Стивена О'Брайена, семьи подвергаются большой опасности попасть под перекрестный огонь или стать целью снайперов. Десятки тысяч иракских мальчиков и девочек, мужчин и женщин, могут оказаться в осаде или использоваться как живые щиты.
    Организация объединенных наций
    При обстреле гумконвоя в Алеппо "многие погибли" - ООН
    05:59 20.09.2016
    1216РФ и США: железный занавес
    Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайе заявил, что многие люди были убиты или серьезно ранены, включая волонтеров Сирийского Арабского Красного полумесяца.
    Разрушенный район Хомса аль Хамидия
    Для оказания гуманитарной помощи Сирии потребуется $3,2 млрд - ООН
    04:16 15.12.2015
    49Сирия: военное противостояние.
    Как заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О`Брайен, около 6,5 миллионов человек в Сирии являются внутренними переселенцами, а 72% жителей страны не имеют доступа к питьевой воде.
    Ситуация в Сирии
    ООН: необходимо выделить $8 млрд на гуманитарную помощь Сирии в 2016 г
    15:43 07.12.2015
    56Сирия: военное противостояние.
    Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен отметил, что сирийский кризис остается самым тяжелым гуманитарным в мире с 250 тысячами убитых и 1,2 миллиона раненых.
    Поселок Семеновка под Славянском Донецкой области. Архивное фото
    Замгенсека ООН не исключает гуманитарной катастрофы в Донбассе
    12:46 06.11.2015
    190Немирное перемирие на Донбассе.
    Как отметил заместитель генерального секретаря ООН Стивен О'Брайен на встрече с главой МЧС России, потребности Донецка и Луганска в гуманитарной помощи велики, в одиночку их обеспечить никто не сможет.
    Жители поселка Старомихайловка Донецкой области. Архивное фото
    Около 4 млн человек на востоке Украины нуждаются в поддержке - ООН
    22:08 05.11.2015
    59Немирное перемирие на Донбассе.
    Около 4 млн человек на востоке Украины нуждаются в защите и поддержке, сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.
    Пешеходный пункт пропуска в Станице Луганской. Архивное фото
    Замгенсека ООН в Луганске призвал все стороны обеспечить доступ ко всем нуждающимся
    21:13 03.11.2015
    128Немирное перемирие на Донбассе.
    Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен подчеркнул, что все стороны конфликта должны сделать максимум, обеспечить немедленный и беспрепятственный доступ к людям, нуждающимся в помощи, где бы они не находились.
    Ситуация в Дебальцево
    Замгенсека ООН планирует посетить Дебальцево
    15:16 02.11.2015
    81Немирное перемирие на Донбассе.
    Замгенерального секретаря планирует посетить город Дебальцево и еще один населенный пункт, заявил источник в дипломатических кругах самопровозглашенной Донецкой народной республики.
    Митинг в Донецке в День ООН
    Заместитель генсека ООН прибудет в Украину для встречи с переселенцами
    03:25 02.11.2015
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    Стивен О'Брайен намерен провести встречи с представителями правительства, гуманитарных организаций и дипломатического корпуса. В программе визита - поездка на восток Украины и встречи с внутренне перемещенными лицами.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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