335

По заявлению заместителя генсека ООН Стивена О'Брайена, семьи подвергаются большой опасности попасть под перекрестный огонь или стать целью снайперов. Десятки тысяч иракских мальчиков и девочек, мужчин и женщин, могут оказаться в осаде или использоваться как живые щиты.