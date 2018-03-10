По заявлению заместителя генсека ООН Стивена О'Брайена, семьи подвергаются большой опасности попасть под перекрестный огонь или стать целью снайперов. Десятки тысяч иракских мальчиков и девочек, мужчин и женщин, могут оказаться в осаде или использоваться как живые щиты.
Как заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О`Брайен, около 6,5 миллионов человек в Сирии являются внутренними переселенцами, а 72% жителей страны не имеют доступа к питьевой воде.
Как отметил заместитель генерального секретаря ООН Стивен О'Брайен на встрече с главой МЧС России, потребности Донецка и Луганска в гуманитарной помощи велики, в одиночку их обеспечить никто не сможет.
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен подчеркнул, что все стороны конфликта должны сделать максимум, обеспечить немедленный и беспрепятственный доступ к людям, нуждающимся в помощи, где бы они не находились.
Стивен О'Брайен намерен провести встречи с представителями правительства, гуманитарных организаций и дипломатического корпуса. В программе визита - поездка на восток Украины и встречи с внутренне перемещенными лицами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".