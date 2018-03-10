В Киеве признают, что не могут завоевать симпатии жителей востока Украины, и при этом понимают, что не способны одержать над ними верх в вооруженном конфликте, считает американский историк Стивен Коэн.
Количество ультраправых в Украине растет, и они не позволят Петру Порошенко вступать в переговоры с представителями Донбасса, несмотря на то что украинский президент устал от войны, считает американский историк Стивен Коэн.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".