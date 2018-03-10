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    Стивен Джеррард

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Экс-футболист сборной Англии Стивен Джеррард
    Джеррард вернулся в "Ливерпуль" в качестве тренера
    03:33 21.01.2017
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    Стивен Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год, затем стал игроком клуба MLS "Лос-Анджелес Гэлакси". Экс-футболист приступит к выполнению обязанностей тренера академии "Ливерпуля" в феврале.
    Стивен Джеррард
    Футболист Джеррард объявил о завершении карьеры
    16:35 24.11.2016
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    Отметим, что Джеррард попал в систему "Ливерпуля" в восьмилетнем возрасте, а в 18 лет дебютировал в основной команде, проведя с тех пор более 700 матчей и забив 185 голов.
    Стивен Джеррард
    Джеррард близок к подписанию контракта с "Лос-Анджелес Гэлакси" - СМИ
    03:39 04.01.2015
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    Контракт с Джеррардом будет рассчитан на полтора года, а его зарплата составит 6 миллионов долларов в год.
    Стивен Джеррард
    Стивен Джеррард готов объявить об уходе из "Ливерпуля" - СМИ
    01:10 02.01.2015
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    Джеррард перешел в "Ливерпуль" в восьмилетнем возрасте, а в 18 лет дебютировал в основной команде, проведя с тех пор 695 матчей и забив 180 голов.
    Стивен Джеррард
    Футболист Джеррард согласовал условия нового контракта с "Ливерпулем"
    09:03 15.07.2013
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    Прежнее соглашение 33-летнего полузащитника действовало еще один сезон. Будущий контракт Джеррарда, заключенный на новых условиях, будет рассчитан до 2015 года.
    Фанаты "Ливерпуля" должны встретить "Зенит" агрессивно - Джеррард
    15:45 20.02.2013
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    "Если они смогут создать агрессивную атмосферу, что они делали много раз, легко "Зениту" не будет, - пояснил полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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