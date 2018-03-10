В результате серии взрывов в столице Бельгии около 150 человек получили ранения, еще 35 погибли. Экс-первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш сообщил, что теракты не прекратятся, пока ЕС не изменит политику по отношению к мигрантам.
Около двух миллионов переселенцев с востока Украины не имеют жилья, а народные депутаты недовольны тем, что им не дают квартиры, заявил экс-первый заместитель секретаря СНБО, депутат предыдущих созывов Степан Гавриш.
Экс-первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш отметил, что активность СБУ в последнее время очень высокая, они постоянно участвуют в сложных информационных атаках на общество, показывая эффективность своей работы.
Чиновникам невыгодно создание Госбюро расследований, так как в функции данного органа будет входить расследование преступлений, связанных с "Майданом", Иловайском и Дебальцево, заявил экс-замглавы СНБО Степан Гавриш.
Выход из системы базы розыска стран СНГ Степан Гавриш считает поспешным и непонятным, поскольку на территории СНГ находится большое количество преступных группировок, представители которых спокойно мигрируют между странами, пользуясь безвизовым режимом.
Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду изменения в Конституцию в части децентрализации власти. По мнению экспертов, изменения в Основной закон сейчас приведут лишь к еще большей централизации власти.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".