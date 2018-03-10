610

В результате серии взрывов в столице Бельгии около 150 человек получили ранения, еще 35 погибли. Экс-первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш сообщил, что теракты не прекратятся, пока ЕС не изменит политику по отношению к мигрантам.