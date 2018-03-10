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    Степан Гавриш

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Степан Гавриш. Архивное фото
    Европе объявлена настоящая война - эксперт
    11:26 23.03.2016
    307Стрельба в немецком кинотеатре
    Экс-первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш сообщил, что теракты не прекратятся, пока ЕС не изменит политику по отношению к мигрантам.
    Евакуация из брюссельского аэропорта после взрывов
    "ИГИЛ объявил войну Европе": Гавриш о терактах в Брюсселе
    08:17 23.03.2016
    610Стрельба в немецком кинотеатре
    В результате серии взрывов в столице Бельгии около 150 человек получили ранения, еще 35 погибли. Экс-первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш сообщил, что теракты не прекратятся, пока ЕС не изменит политику по отношению к мигрантам.
    Степан Гавриш. Архивное фото
    Гавриш: действующая ВР - слабая с точки зрения аполитического ресурса
    21:02 16.03.2016
    144
    Около двух миллионов переселенцев с востока Украины не имеют жилья, а народные депутаты недовольны тем, что им не дают квартиры, заявил экс-первый заместитель секретаря СНБО, депутат предыдущих созывов Степан Гавриш.
    Степан Гавриш. Архивное фото
    Гавриш: ни одно дело о диверсантах и шпионах не закончилось приговором суда
    12:03 04.03.2016
    683
    Экс-первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш отметил, что активность СБУ в последнее время очень высокая, они постоянно участвуют в сложных информационных атаках на общество, показывая эффективность своей работы.
    Исследовательская лаборатория. Архивное фото
    Вирус Зика и биологическое оружие. Что грозит человечеству
    18:43 31.01.2016
    3290Вспышка вируса Зика
    Распространение вируса Зика в Южной и Центральной Америке не приведет к снижению популярности этих направлений для туристов, убежден директор турагентства "Орион-тур" Юрий Дереш.
    Исследовательская лаборатория. Архивное фото
    Гавриш: вирус Зика может стать биологическим оружием
    13:17 29.01.2016
    257Вспышка вируса Зика
    Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Степан Гавриш предполагает, что вакцины также могут быть материалом для разнесения различных видов вирусов.
    Степан Гавриш. Архивное фото
    Представители власти не заинтересованы в создании "украинского ФБР" – Гавриш
    09:26 28.01.2016
    183
    Чиновникам невыгодно создание Госбюро расследований, так как в функции данного органа будет входить расследование преступлений, связанных с "Майданом", Иловайском и Дебальцево, заявил экс-замглавы СНБО Степан Гавриш.
    Степан Гавриш. Архивное фото
    Степан Гавриш: Байден и суверенитет Украины
    15:09 08.12.2015
    3114Речи Байдена в ВР. Месседжи
    Обращение вице-президента США Джо Байдена в Верховной Раде прокомментировал на своей странице в Facebook народный депутат III и IV созывов Степан Гавриш.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Эксперт о выходе из системы розыска СНГ: Яценюк пытается отвлечь внимание
    14:15 21.08.2015
    183Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Разрыв сотрудничества со странами СНГ по линии розыска преступников является непрофессиональным решением, сказал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-заместитель главы СНБО Степан Гавриш.
    Степан Гавриш. Архивное фото
    Гавриш: решение о выходе из базы розыска стран СНГ - преждевременное
    22:11 20.08.2015
    203Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Выход из системы базы розыска стран СНГ Степан Гавриш считает поспешным и непонятным, поскольку на территории СНГ находится большое количество преступных группировок, представители которых спокойно мигрируют между странами, пользуясь безвизовым режимом.
    Компьютер
    Пропуск в зону АТО: за желающими попасть в Донбасс будут следить в интернете
    15:39 07.07.2015
    4693Обстрелы на Донбассе
    Подать заявку на получение пропуска в зону АТО теперь можно в электронном формате. СБУ запустила сайт электронных пропусков в неподконтрольные Украине районы Донбасса.
    Степан Гавриш. Архивное фото
    Гавриш: изменения в Конституцию нарушат баланс власти в стране
    09:32 03.07.2015
    722Судебная и конституционная реформы в Украине
    Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду изменения в Конституцию в части децентрализации власти. По мнению экспертов, изменения в Основной закон сейчас приведут лишь к еще большей централизации власти.
    Степан Гавриш. Архивное фото
    КС будет готов дать заключение по любому требованию администрации - Гавриш
    09:42 09.04.2015
    61
    Народные депутаты инициируют создание временной следственной комиссии из-за того, что "Народный фронт" требует расследовать действия Конституционного суда в 2010 году.
    Степан Гавриш. Архивное фото
    Гавриш: арест судей - маленькая толика того, что должна была сделать власть
    10:02 05.03.2015
    662
    Экс-судья Конституционного суда Украины Степан Гавриш считает, что каждая новая политическая власть пытается максимально подстроить под себя остальные ветви власти.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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