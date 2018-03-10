Среди самых распространенных обманов в Украине в сфере информационных технологий — так называемая социальная инженерия — когда держатель платежной карты умышленно, но не осознанно предоставляет мошенникам всю информацию для совершения платежа.
Народные депутаты поддержали резонансный законопроект о реструктуризации валютных кредитов граждан. По мнению экспертов, даже если парламентарии не отзовут голоса, президент все равно будет вынужден наложить вето на этот закон.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".