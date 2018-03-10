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    Станислава Дубко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Кошелек. Архивное фото
    В Украине растет число преступлений с использованием кредиток - эксперт
    08:08 10.08.2015
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    Среди самых распространенных обманов в Украине в сфере информационных технологий — так называемая социальная инженерия — когда держатель платежной карты умышленно, но не осознанно предоставляет мошенникам всю информацию для совершения платежа.
    Активисты Финансового майдана под Верховной Радой, 2 июля 2015 г.
    Закон о валютных кредитах. Парламент подложил свинью президенту – эксперт
    12:02 03.07.2015
    1378Скандал с законом о валютных кредитах
    Народные депутаты поддержали резонансный законопроект о реструктуризации валютных кредитов граждан. По мнению экспертов, даже если парламентарии не отзовут голоса, президент все равно будет вынужден наложить вето на этот закон.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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