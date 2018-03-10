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За 11 месяцев 2016-го на территории Украины произошло 138 тысяч 261 авария. В 23 тысячах 506 ДТП пострадали люди: примерно 30 тысяч граждан были покалечены и почти 3 тысячи погибли. И это еще не конец года.