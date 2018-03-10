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    Станислав Толстошеев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Генпрокуратура выложила видео резонансного ДТП в Киеве. Видео
    ГПУ выложила видео резонансного ДТП с "мажором" Толстошеевым 
    12:31 17.01.2017
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    Генеральная прокуратура во вторник разместила на своем канале в Youtube видео ДТП с участием Станислава Толстошеева, произошедшего 9 января прошлого года возле метро "Левобережная" в Киеве, в результате которого погибла женщина.
    ДТП в Киеве с участием сына донецкого бизнесмена Станислава Толстошеева
    Скверная статистика. Количество ДТП бьет рекорды
    16:21 28.12.2016
    1084Год 2016, прощай! Итоги
    За 11 месяцев 2016-го на территории Украины произошло 138 тысяч 261 авария. В 23 тысячах 506 ДТП пострадали люди: примерно 30 тысяч граждан были покалечены и почти 3 тысячи погибли. И это еще не конец года.
    Смертельное ДТП возле станции метро Левобережная в Киеве. Архивное фото
    ГПУ возобновляет производство в отношении "мажора" Толстошеева
    18:00 16.09.2016
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    Генеральный прокурор Юрий Луценко принял решил назначить повторную амбулаторную психиатрическую экспертизу в МОЗ Украины по уголовному производству по ДТП возле станции метро "Левобережная" в Киеве.
    ДТП в Киеве с участием сына донецкого бизнесмена Станислава Толстошеева
    Подробности ДТП с сыном бизнесмена Толстошеева. Мнение эксперта
    13:13 11.09.2016
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    Политический аналитик Артем Никифоров в эфире Голоса Столицы прокомментировал требование Юрия Луценко возобновить расследование смертельного ДТП в столице, жертвой которого стала женщина.
    ДТП возле станции метро Левобережная в Киеве
    ГПУ настаивает на возобновлении дела в отношении "мажора" Толстошеева
    00:59 11.09.2016
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    По словам пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, виновные в покрывательстве "мажора" Станислава Толстошеева будут привлечены к ответственности.
    Станислав Толстошеев на суде
    Суд в Киеве отказался повысить сумму залога для "мажора" Толстошеева
    12:43 12.02.2016
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    Заседание Апелляционного суда Киева состоялось в четверг. Судья не поддержал предложение прокуратуры о повышении суммы залога с 137 тысяч гривен. Таким образом, Станислав Толстошеев останется на свободе.
    Станислав Толстошеев, насмерть сбивший женщину на тротуаре, в зале суда
    Отец "мажора" Толстошеева жалуется на слишком большой залог за сына
    05:22 27.01.2016
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    По словам Андрея Толстошеева, он – уроженец Дружковки на севере Донецкой области. В 2007 году он и его семья переехали в Киев, купили квартиру в кредит, который якобы будут выплачивать до 2022 года.
    Станислав Толстошеев в зале суда
    Прокуратура Киева обжаловала решение суда по "мажору" Толстошееву
    05:20 20.01.2016
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    Прокурор просит суд отменить данное постановление и вынести новое "которым применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей и определить размер залога в сумме 5 миллионов гривен".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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