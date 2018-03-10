Генеральная прокуратура во вторник разместила на своем канале в Youtube видео ДТП с участием Станислава Толстошеева, произошедшего 9 января прошлого года возле метро "Левобережная" в Киеве, в результате которого погибла женщина.
За 11 месяцев 2016-го на территории Украины произошло 138 тысяч 261 авария. В 23 тысячах 506 ДТП пострадали люди: примерно 30 тысяч граждан были покалечены и почти 3 тысячи погибли. И это еще не конец года.
Заседание Апелляционного суда Киева состоялось в четверг. Судья не поддержал предложение прокуратуры о повышении суммы залога с 137 тысяч гривен. Таким образом, Станислав Толстошеев останется на свободе.
Прокурор просит суд отменить данное постановление и вынести новое "которым применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей и определить размер залога в сумме 5 миллионов гривен".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".