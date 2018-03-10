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    Станислав Говорухин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Режиссёр Станислав Говорухин, получивший приз в номинации Лучшая режиссёрская работа
    "Кино, оставляющее след в душе". В Москве вручили "Нику"
    14:58 02.04.2016
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    Кинематографическую премию "Ника" вручили в Москве. Режиссер Александр Миндадзе получил Гран-при за фильм "Милый Ханс, дорогой Петр" и приз в номинации "Лучший сценарист".
    Режиссер Станислав Говорухин
    Говорухин спокойно относится к запрету российских фильмов в Украине
    13:16 17.09.2014
    140Отношения Украины и России
    Госагентство Украины по вопросам кино запретило к показу на территории страны девять российских фильмов и сериалов. Под санкции подпадают фильмы, авторы или исполнители главных ролей в которых поддержали "агрессию против Украины".
    Председатель комитета Госдумы по культуре режиссер Станислав Говорухин
    Ситуация в Украине разрешится мирным путем, уверен глава комитета ГД
    14:10 03.03.2014
    8Обострение ситуации в Крыму
    Глава комитета ГД по культуре Станислав Говорухин считает согласие Совета Федерации на использование вооруженных сил в Украине дипломатическим шагом и убежден, что ситуация разрешится мирным путем.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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