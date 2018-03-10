Петр Порошенко поставил задачу улучшить позиции в рейтинге Doing Business-2016 Всемирного банка. Генеральный директор "Украинского кредитно-рейтингового агентства" Станислав Дубко спрогнозировал шансы продвинуться в рейтинге на фоне конфликта на востоке страны.
Петр Порошенко выразил надежду на то, что МВФ примет решение предоставить очередной транш. При этом эксперты уверены, что Украина в этом году получит сразу два кредита от фонда, размером по 1,7 млрд долларов каждый.
Административные меры государства, направленные на стабилизацию украинской экономики, привели к тому, что создался валютный голод. Вследствие этого предприятия столкнулись с проблемой покупки валюты для погашения кредитов отчего страдают банки.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".