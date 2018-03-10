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    Станислав Дубко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    График. Архивное фото
    Бизнес-рейтинг Украины на фоне конфликта на Донбассе. Оценка эксперта
    14:31 22.10.2015
    680Экономический кризис
    Петр Порошенко поставил задачу улучшить позиции в рейтинге Doing Business-2016 Всемирного банка. Генеральный директор "Украинского кредитно-рейтингового агентства" Станислав Дубко спрогнозировал шансы продвинуться в рейтинге на фоне конфликта на востоке страны.
    Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Архивное фото
    Лагард в Киеве: МВФ выдвигает конкретные требования
    14:53 07.09.2015
    1670Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Петр Порошенко выразил надежду на то, что МВФ примет решение предоставить очередной транш. При этом эксперты уверены, что Украина в этом году получит сразу два кредита от фонда, размером по 1,7 млрд долларов каждый.
    Международный валютный фонд (МВФ)
    МВФ требует от Украины антикоррупционной реформы и приватизации - эксперт
    12:11 07.09.2015
    313Украина в ожидании новых траншей МВФ.
    Генеральный директор Украинского кредитно-рейтингового агентства Станислав Дубко считает, что Международный валютный фонд заинтересован в продолжении сотрудничества с Украиной.
    Национальный банк Украины
    От кого НБУ очистил банковскую систему
    17:08 16.07.2015
    2299Украина, экономика, катастрофа
    Валерия Гонтарева отчиталась об успехах в очищении и оздоровлении банковской системы. По мнению экспертов, такого рода заявления со стороны финансового регулятора пока преждевременны.
    Доллары США и евро
    Новая финансовая проблема Украины - валютный голод
    17:00 04.04.2015
    2915Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Административные меры государства, направленные на стабилизацию украинской экономики, привели к тому, что создался валютный голод. Вследствие этого предприятия столкнулись с проблемой покупки валюты для погашения кредитов отчего страдают банки.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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