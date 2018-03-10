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    Соломия Бобровская

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Замглавы Одесской ОГА: если что-то произойдет, это будет с тихого молчания Киева. Видео
    Замглавы Одесской ОГА: если что-то произойдет, это будет с тихого молчания Киева 
    11:45 12.11.2016
    2763"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Как заявила заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Соломия Бобровская, если в Одесской области произойдет "что-то антигосударственное", "это будет с тихого молчания Киева".
    Первый вице-губернатор Одесской области Соломия Бобровская
    Первый вице-губернатор Одесской области временно возглавила ОГА
    20:10 11.11.2016
    959"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По информации одесских СМИ, Бобровская заявила, что останется и.о. до официального назначения в регион нового губернатора, а после уйдет в новый политический проект Михаила Саакашвили.
    Соломия Бобровская
    Вице-губернатор Бобровская заявила, что готова занять место Саакашвили
    22:41 07.11.2016
    331"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По данным СМИ, в понедельник вечером в Одесской областной администрации завершилось закрытое совещание, после которого вице-губернатор Соломия Бобровская заявила, что не будет покидать свой пост.
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    01:29 10.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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