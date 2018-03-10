Фотографы засняли 52-летнюю Синди Кроуфорд, когда она направлялась к своему автомобилю после занятий йогой в Малибу. Топ-модель 90-х в очередной раз продемонстрировала идеальную внешность, даже несмотря на возраст.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Фотографы засняли 52-летнюю Синди Кроуфорд, когда она направлялась к своему автомобилю после занятий йогой в Малибу. Топ-модель 90-х в очередной раз продемонстрировала идеальную внешность, даже несмотря на возраст.