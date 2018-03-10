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    Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Протесты в Рейкьявике из-за оффшорного скандала, в который вовлечен премьер Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон
    Исландский премьер подал в отставку после "оффшорного скандала" - СМИ
    19:11 05.04.2016
    361"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Сообщается, что имя исландского премьера Гюннлейгсона фигурирует в документах якобы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, опубликованных немецкой Sueddeutsche Zeitung.
    Протесты в Рейкьявике из-за оффшорного скандала, в который вовлечен премьер Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон
    Премьер Исландии готов распустить парламент в связи с "оффшорным скандалом"
    15:58 05.04.2016
    118"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По словам премьер-министра Исландии Сигмюндюра Давида Гюннлейгссона, если депутаты Независимой партии не хотят поддерживать правительство, то он распустит парламент и назначит новые выборы.
    Mossack Fonseca
    Военный аспект "панамского оффшорного слива"
    08:08 05.04.2016
    2396"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Слив компромата на руководство стран-участников трех военных конфликтов на Ближнем Востоке, в Украине и Закавказье подталкивает к возврату на военный путь их решения.
    Протесты в Рейкьявике
    Оффшорный скандал: в Исландии требуют отставки премьера 
    03:57 05.04.2016
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    Тысячи людей приняли участие в демонстрации в исландской столице Рейкьявике с требованием об отставке премьер-министра Исландии Сигмюндюра Давида Гюннлейгссона и его правительства.
    Городской вид на Рейкьявик
    Тысячи исландцев требуют отставки премьера из-за "оффшорного скандала"
    01:30 05.04.2016
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    Гюннлейгссон, как и президент Украины Петр Порошенко, стал фигурантом материалов Suddeutsche Zeitung, которая накануне опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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