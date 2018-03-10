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Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Исландский премьер подал в отставку после "оффшорного скандала" - СМИ
19:11 05.04.2016
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"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
Сообщается, что имя исландского премьера Гюннлейгсона фигурирует в документах якобы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, опубликованных немецкой Sueddeutsche Zeitung.
Премьер Исландии готов распустить парламент в связи с "оффшорным скандалом"
15:58 05.04.2016
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"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
По словам премьер-министра Исландии Сигмюндюра Давида Гюннлейгссона, если депутаты Независимой партии не хотят поддерживать правительство, то он распустит парламент и назначит новые выборы.
Военный аспект "панамского оффшорного слива"
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Слив компромата на руководство стран-участников трех военных конфликтов на Ближнем Востоке, в Украине и Закавказье подталкивает к возврату на военный путь их решения.
Оффшорный скандал: в Исландии требуют отставки премьера
03:57 05.04.2016
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Тысячи людей приняли участие в демонстрации в исландской столице Рейкьявике с требованием об отставке премьер-министра Исландии Сигмюндюра Давида Гюннлейгссона и его правительства.
Тысячи исландцев требуют отставки премьера из-за "оффшорного скандала"
01:30 05.04.2016
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Гюннлейгссон, как и президент Украины Петр Порошенко, стал фигурантом материалов Suddeutsche Zeitung, которая накануне опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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14:29 09.03.2018
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