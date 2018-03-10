наверх
10.03.201819:28
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Сергей Згурец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Военная техника на территории предприятия Укроборонпром
    Украина и рост оборонных расходов. Новости из детсада
    19:33 13.09.2016
    2434Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    На открытии детсада президент Петр Порошенко пообещал Минобороны Украины 130 миллиардов гривен на 2017 год. Сколько можно было бы построить детсадов, больниц и школ? Но родина в опасности, поэтому все - для сектора обороны и безопасности.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    С финансированием перевооружения ВСУ возникли проблемы – эксперт
    21:04 17.05.2016
    784
    Директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец отметил, что из запланированных на выполнение гособоронзаказа 6-7 млрд гривен, профинансировали 3 млрд, а дальше возникли трудности.
    Боевики Исламского государства
    Слухи о поставках оружия ИГ в оценках экспертов
    17:34 22.11.2015
    1014Военная кампания против "Исламского государства"
    В Минобороны опровергли информацию о том, что оружие для террористической организации "Исламское государство" поставлялось Украиной. Директор компании Defence Express Сергей Згурец считает, что эти слухи скажутся на международном имидже страны.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги

    Персоны