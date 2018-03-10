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На открытии детсада президент Петр Порошенко пообещал Минобороны Украины 130 миллиардов гривен на 2017 год. Сколько можно было бы построить детсадов, больниц и школ? Но родина в опасности, поэтому все - для сектора обороны и безопасности.