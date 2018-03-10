На открытии детсада президент Петр Порошенко пообещал Минобороны Украины 130 миллиардов гривен на 2017 год. Сколько можно было бы построить детсадов, больниц и школ? Но родина в опасности, поэтому все - для сектора обороны и безопасности.
Директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец отметил, что из запланированных на выполнение гособоронзаказа 6-7 млрд гривен, профинансировали 3 млрд, а дальше возникли трудности.
В Минобороны опровергли информацию о том, что оружие для террористической организации "Исламское государство" поставлялось Украиной. Директор компании Defence Express Сергей Згурец считает, что эти слухи скажутся на международном имидже страны.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".