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    Сергей Волков (космонавт)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Старт космического корабля Союз ТМА-18М с экипажем 45/46-й длительной экспедиции на МКС
    "Союз", летящий к МКС с космонавтами на борту, уклонился от обломков японской ракеты
    10:01 03.09.2015
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    Космический корабль с Сергеем Волковым, Андреасом Могенсеном и Айдыном Аимбетовым на борту уклонился от ступени ракеты-носителя, которая была запущена в 1989 году.
    Старт космического корабля Союз ТМА-18М с экипажем 45/46-й длительной экспедиции на МКС
    Старт космического корабля "Союз ТМА-18М" с Байконура 
    09:31 02.09.2015
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    На МКС летит новый экипаж в составе космонавта Сергея Волкова (Роскосмос), космонавта Казахстана Айдына Аимбетова и астронавта Европейского космического агентства Андреаса Могенсена.
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