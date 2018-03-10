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    Сергей Винник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Доллар США
    Минобороны нуждается в $3,1 млрд в 2016 г
    15:21 17.09.2015
    68Немирное перемирие на Донбассе.
    Министерство обороны заявляет, что нуждается в сумме 67,8 миллиардов гривен. Это больше на 20 миллиардов гривен (900 миллионов долларов) в сравнении с нынешним годом.
    Нацгвардия. Архивное фото
    Военным, участвующим в спецоперации, вдвое увеличат зарплату - Минобороны
    11:20 13.06.2014
    556Спецоперация на востоке Украины
    12 июня во время брифинга заместитель директора Департамента финансов Министерства обороны Украины Сергей Винник сообщил, что военные, задействованные в спецоперации, получат вдвое увеличенное денежное содержание.
    Украинские военные на востоке Украины
    Минобороны: Вооруженным силам выделили $1,7 млрд
    14:09 12.06.2014
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    Вооруженным силам Украины на сегодняшний день выделено 20,2 миллиарда гривен, сообщает в четверг агентство УНН со ссылкой на заместителя директора департамента финансов Минобороны Сергея Винника.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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