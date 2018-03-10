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    Сергей Троицкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Лидер группы Коррозия металла Сергей Троицкий (Паук). Архивное фото
    "Паука" из скандальной российской группы избил собутыльник
    18:39 01.12.2017
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    По данным источника в правоохранительных органах, в подмосковной деревне Погорелки в ходе совместного распития алкогольных напитков Сергей Троицкий получил травму в результате драки со своим собутыльником.
    Лидер рок-группы Коррозия металла Сергей Паук Троицкий
    Солист "Коррозии металла" угрожал топором московской полиции
    11:56 12.11.2014
    349
    Музыкант Сергей "Паук" Троицкий вышел из себя, когда его подругу лишили водительских прав за езду по встречной полосе.
    Лидер рок-группы Коррозия металла Сергей Паук Троицкий
    Дело лидера группы "Коррозия металла" рассмотрит суд в Москве
    09:29 24.01.2014
    19
    В пятницу Троицкий был задержан в аэропорту Новосибирска из-за конфликта по поводу жидкостей в ручной клади.
    Флаг Великобритании
    Школу в Британии закрыли из-за нашествия ядовитых пауков
    21:57 23.10.2013
    13
    Нашествие ядовитых пауков вынудило власти британского графства Глостершир закрыть одну из школ.
    Паук Каракурт (Черная вдова)
    Смертельно опасный паук укусил жительницу Николаева
    16:23 24.07.2013
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    Смертельно опасный паук каракурт укусил женщину на приусадебном участке в городе Николаев. Женщина находится в токсико-терапевтическом отделении, ее состояние - удовлетворительное.
    Лидер рок-группы Коррозия металла Сергей Паук Троицкий
    Музыкант Паук подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы
    17:26 14.06.2013
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    Лидер группы "Коррозия Металла" Сергей "Паук" Троицкий подал документы для выдвижения в качестве кандидата в мэры Москвы, выборы которого состоятся 8 сентября.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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