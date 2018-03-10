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    Сергей Титаренко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Штурм Побужского ферроникелевого комбината в Кировоградской области. Видео
    Штурм ферроникелевого завода в Кировоградской области 
    13:34 12.06.2015
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    По состоянию на утро пятницы, рабочие ОАО "Побужский ферроникелевый комбинат" готовятся отбиваться от очередного штурма от вооруженного подразделения, которое вторые сутки осаживает территорию предприятия.
    Штурм Побужского ферроникелевого комбината в Кировоградской области
    СМИ: вооруженные люди штурмовали ферроникелевый завод в Кировоградской области
    12:46 12.06.2015
    1394
    По состоянию на утро пятницы, рабочие ОАО "Побужский ферроникелевый комбинат" готовятся отбиваться от очередного штурма от вооруженного подразделения, которое вторые сутки осаживает территорию предприятия.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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