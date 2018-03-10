По состоянию на утро пятницы, рабочие ОАО "Побужский ферроникелевый комбинат" готовятся отбиваться от очередного штурма от вооруженного подразделения, которое вторые сутки осаживает территорию предприятия.
По состоянию на утро пятницы, рабочие ОАО "Побужский ферроникелевый комбинат" готовятся отбиваться от очередного штурма от вооруженного подразделения, которое вторые сутки осаживает территорию предприятия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".