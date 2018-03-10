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    Сергей Степашин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Александровское подворье в Иерусалиме
    Киев претендует на Александровское подворье в Иерусалиме
    03:19 14.06.2017
    419Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин утверждает, что РФ важно получить право собственности на Александровское подворье.
    Сергей Степашин
    В РФС назвали игроков сборной РФ "полудохлыми миллионерами"
    15:22 13.07.2016
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    Однако член исполкома Российского футбольного союза Сергей Степашин выделил игру Игоря Акинфеева, Василия Березуцкого и Сергея Игнашевича. Эти футболисты, по его мнению, сыграли достойно.
    Учебник русского языка 10-11 класса
    В школах Сирии ввели обязательное изучение русского языка
    15:46 29.05.2014
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    Глава Российской ассоциации международного сотрудничества, экс-глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин сообщил, что во всех сирийских школах введено обязательное изучение русского языка.
    Президент Сирии Башар Асад
    Степашин: Асад заявил, что он "не Янукович" и не уедет из страны
    13:21 07.04.2014
    4Вооруженный конфликт в Сирии.
    Президент Сирии обещает до конца оставаться в Сирии, и ни при каких обстоятельствах не покидать страну, сообщил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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