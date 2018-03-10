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    Сергей Старенький

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Киевский следственный изолятор (Лукьяновское СИЗО)
    Эксперт: цель ликвидации пенитенциарной службы – распродажа имущества
    18:04 19.05.2016
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    По мнению бывшего председателя пенитенциарной службы Сергея Старенького, темой плохих условий в колониях манипулируют, а одной из основных целей ликвидации части колоний является продажа имущества.
    Заключенные в колонии строгого режима. Архивное фото
    Реформа пенитенциарной службы: осужденных распустить, тюрьмы закрыть
    16:27 19.05.2016
    3678Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Кабмин одобрил предложение Минюста о ликвидации пенитенциарной службы в рамках реформирования пенитенциарной системы Украины. По планам, будет закрыта и распродана часть исправительных учреждений, зэков уплотнят, сотрудников "почистят".
    Киевский следственный изолятор (Лукьяновское СИЗО)
    Ликвидация Пенитенциарной службы ничего хорошего не принесет – Старенький
    01:15 19.05.2016
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    Экс-глава Пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький выразил мнение, что передача полномочий службы Минюсту - "это не реформа, а перекрашивание мусорного бака в оранжевый цвет, а мусор остается тем же".
    Заседание суда. Архивное фото
    По закону Савченко на свободу выйдут еще 10 тысяч осужденных - Старенький
    18:19 12.04.2016
    644
    Экс-глава пенитенциарной службы в Украине Сергей Старенький отметил, что худшие ожидания, связанные с действием закона Савченко, подтверждаются – на свободу вышли люди, которые к этому не были готовы.
    Киевский следственный изолятор (Лукьяновское СИЗО)
    Старенький: Закон Савченко – угроза для общества
    13:51 01.03.2016
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    Закон Савченко несет угрозу для общества, потому что он позволяет амнистировать самых опасных преступников, заявил в эфире 106 FM экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.
    Виктор Лозинский
    Суд постановил условно-досрочно освободить экс-нардепа Лозинского
    12:14 29.02.2016
    648
    Бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький обнародовал документы, в которых отмечается "прилежное поведение осужденного".
    Киевский следственный изолятор (Лукьяновское СИЗО)
    Старенький: продажа территории Лукьяновского СИЗО - полумошенническая схема
    15:37 15.02.2016
    478
    Экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький считает, что нет необходимости продавать земельный участок Лукьяновского СИЗО. Его нужно привести в порядок, и построить еще один следственный изолятор на Левом берегу столицы.
    Киевский следственный изолятор (Лукьяновское СИЗО)
    Старенький: пенитенциарная служба намерена закрыть Лукьяновское СИЗО
    13:34 26.01.2016
    405
    Экс-глава пенитенциарной службы в Украине Сергей Старенький рассказал, что Государственная пенитенциарная служба проверяет Киевский следственный изолятор с целью показать, что большинство помещений не соответствует бытовым параметрам, а потом закрыть СИЗО.
    Тюрьма. Архивное фото
    Старенький: тюрьмы в Украине нужно модернизировать
    12:39 09.12.2015
    305
    Экс-глава пенитациарной службы в Украине Сергей Старенький рассказал, что нужно заняться модернизацией украинских тюрем и сократить центральный аппарат Государственной пенитенциарной службы.
    Тюрьма
    Женские колонии в Украине полупустые – Старенький
    06:35 24.06.2015
    1284
    Министерство юстиции намерено закрыть 19 тюрем. До ноября 2015 года будет проведен аудит пенитенциарных учреждений на предмет целесообразности их деятельности.
    Тюрьма. Архивное фото
    Нормы содержания в СИЗО хуже, чем в колониях - экс-глава ГПтСУ
    09:54 23.06.2015
    254
    Сергей Старенький отметил, что Лукьяновское СИЗО в Киеве, Львовское, Черновицкое СИЗО невозможно закрыть, потому что лица, взятые под стражу, должны находиться в том регионе, в котором расследуется уголовное производство.
    Тюрьма. Архивное фото
    Тюрьмы в Украине надо не закрывать, а строить новые - эксперт
    09:14 23.06.2015
    716
    Инициатива Минюста закрыть следственные изоляторы противоречит законодательству, согласно которому подозреваемые должны содержаться под стражей в том регионе, где расследуется уголовное дело.
    Начальник Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький
    Суд восстановил в должности экс-главу Пенитенциарной службы
    10:03 06.04.2015
    384
    По решению суда отменено постановление Кабинета министров, который уволил Сергея Старенького летом прошлого года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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