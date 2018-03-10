Кабмин одобрил предложение Минюста о ликвидации пенитенциарной службы в рамках реформирования пенитенциарной системы Украины. По планам, будет закрыта и распродана часть исправительных учреждений, зэков уплотнят, сотрудников "почистят".
Экс-глава Пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький выразил мнение, что передача полномочий службы Минюсту - "это не реформа, а перекрашивание мусорного бака в оранжевый цвет, а мусор остается тем же".
Экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький считает, что нет необходимости продавать земельный участок Лукьяновского СИЗО. Его нужно привести в порядок, и построить еще один следственный изолятор на Левом берегу столицы.
Экс-глава пенитенциарной службы в Украине Сергей Старенький рассказал, что Государственная пенитенциарная служба проверяет Киевский следственный изолятор с целью показать, что большинство помещений не соответствует бытовым параметрам, а потом закрыть СИЗО.
Сергей Старенький отметил, что Лукьяновское СИЗО в Киеве, Львовское, Черновицкое СИЗО невозможно закрыть, потому что лица, взятые под стражу, должны находиться в том регионе, в котором расследуется уголовное производство.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".