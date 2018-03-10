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    Сергей Рыбалка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка
    Нардеп Рыбалка заявил о слежке за ним и его родными
    19:38 28.12.2016
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    Рыбалка заявил, что у него взломали личную электронную почту, прослушиваю мобильный телефон и ведут слежку за ним и членами его семьи. Он обратился к главам ГПУ и СБУ.
    Сергей Рыбалка. Архивное фото
    Сергей Рыбалка: в СМИ против меня началась заказная очерняющая кампания
    18:39 11.09.2015
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    Народный депутат от "Радикальной партии" заявил, что против него фабрикуется и распространяется в СМИ серия ложных материалов. По его мнению, они направлены на его политическую дискредитацию.
    Депутат-радикал забыл о квартире в Париже. Видео
    Депутат-радикал "забыл" о квартире в Париже 
    16:49 11.09.2015
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    Народный депутат от "Радикальной партии" Сергей Рыбалка не внес в декларацию о доходах квартиру в центре Парижа стоимостью 1,36 миллиона евро, говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".
    Валерия Гонтарева
    Глава финкомитета Рады обвинил НБУ в нагнетании паники на валютном рынке
    15:39 25.02.2015
    510Транш МВФ и отставка Гонтаревой.
    Как отметил Сергей Рыбалка, сегодняшний запрет банкам на покупку валюты для клиентов - "явный перебор". По его словам, подобные шаги нельзя предпринимать без согласования с Кабмином.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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