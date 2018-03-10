Картина режиссеров Сержа Аведикяна и Олены Фетисовой "Параджанов" выиграла в номинации "Лучший игровой фильм" армянской национальной кинопремии "Айак", сообщили в среду РИА Новости в Национальном киноцентре Армении.
В четверг исполняется 90 лет со дня рождения кинорежиссера Сергея Параджанова. В жизни режиссера, родившегося в Грузии в армянской семье, окончившего Тбилисскую консерваторию и ВГИК, была и мировая слава, и тюремное заключение.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".