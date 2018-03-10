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    Сергей Параджанов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Режиссер Сергей Параджанов
    "Параджанов" признан лучшим игровым фильмом кинопремии "Айак"
    13:09 14.05.2014
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    Картина режиссеров Сержа Аведикяна и Олены Фетисовой "Параджанов" выиграла в номинации "Лучший игровой фильм" армянской национальной кинопремии "Айак", сообщили в среду РИА Новости в Национальном киноцентре Армении.
    Сергей Параджанов
    Сергей Параджанов - художник в кино 
    13:13 09.01.2014
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    В четверг исполняется 90 лет со дня рождения кинорежиссера Сергея Параджанова. В жизни режиссера, родившегося в Грузии в армянской семье, окончившего Тбилисскую консерваторию и ВГИК, была и мировая слава, и тюремное заключение.
    Кинорежиссер Сергей Параджанов
    Исполняется 90 лет со дня рождения Сергея Параджанова
    10:06 09.01.2014
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    9 января 2013 года исполняется 90 лет со дня рождения режиссера Сергея Параджанова.
    Кинозал
    Одиннадцать кинорежиссеров будут бороться за "Золотого Дюка"
    14:34 11.06.2013
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    Одиннадцать режиссеров из США, Великобритании, Израиля, Грузии, Италии, Польши, Германии, Румынии, Франции, Индии, России и Украины будут бороться за гран-при "Одесского международного кинофестиваля".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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