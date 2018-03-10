По факту преступления Солонянским райотделом милиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).
Кроме вопроса переименования проспекта Калинина депутаты Днепропетровского городского совета также поддержали предложение о признании Российской Федерации страной-агрессором, а "ДНР" и "ЛНР" - террористическими организациями.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".