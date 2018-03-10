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    Сергей Нигоян

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Сергей Нигоян. Архивное фото
    В Днепре суд отменил переименование проспекта в честь героя Небесной сотни
    17:31 30.06.2017
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    Теперь процедуру переименования проспекта Калинина в честь Сергея Нигояна предстоит пройти заново - на 17 августа назначены общественные слушания.
    На месте стрельбы в директора НИИ судебных экспертиз Минюста в Киеве
    Покушение на эксперта Александра Рувина. При чем здесь "Небесная сотня"?
    11:26 13.04.2016
    1774Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    На поиски главного мотива того или иного преступления или происшествия уходят месяцы и годы, но иногда бывает ответ лежит прямо перед глазами.
    Сергей Нигоян
    Над могилой Нигояна в Днепропетровской области надругались - МВД
    16:47 17.08.2015
    489Год Революции
    По факту преступления Солонянским райотделом милиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).
    Блокпост на въезде в Днепропетровскую область
    В Днепропетровске улицу переименовали в честь активиста Евромайдана
    07:50 29.01.2015
    246Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Кроме вопроса переименования проспекта Калинина депутаты Днепропетровского городского совета также поддержали предложение о признании Российской Федерации страной-агрессором, а "ДНР" и "ЛНР" - террористическими организациями.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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