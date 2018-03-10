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    Сергей Нечаев (дипломат)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    03:13 18.02.2018
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    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявление пресс-службы партии "Батькивщина", в котором сообщалось, что Тимошенко и Григорий Немыря "никогда не были знакомы" с российским послом.
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