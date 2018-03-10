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    Сергей Моргунов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Церковь-некрополь Н.И. Пирогова. Забальзамированное тело покойного профессора, всемирно известного хирурга Николая Пирогова, покоящегося в склепе в Виннице
    Гройсман заставил дать денег на ребальзамацию тела Пирогова в Виннице
    11:59 16.02.2018
    479
    По словам мэра Винницы Сергея Моргунова, глава украинского правительства был вынужден вмешаться в ситуацию с выделением средств на ребальзамацию тела Ивана Пирогова.
    Волонтер и военный фотограф Сергей Моргунов
    Жестоко избитый в Киеве фотограф вышел из комы
    04:09 14.06.2016
    292Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Нападение на Сергея Моргунова произошло в ночь на 22 мая. В понедельник волонтер сообщил, что он начал ходить, "синяки и отеки почти сошли", но полное восстановление займет время.
    Наручники
    Открыто дело по факту жестокого избиения фотографа в Киеве
    13:26 25.05.2016
    430
    В Нацполиции сообщили, что открыто уголовное производство по ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) по факту избиения в Киеве фотографа и волонтера Сергея Моргунова.
    Мустафа Найем. Архивное фото
    Найем сообщил детали избиения военного фотографа в Киеве
    10:06 25.05.2016
    1192Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    По словам Мустафы Найема, у Сергея Моргунова диагностирован ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг, перелом нижней челюсти, перелом носа, перелом отростка лобной кости и частичную потерю памяти.
    Сергей Моргунов. Архивное фото
    Результат Моргунова на выборах мэра Винницы приближается к 50% - Гройсман
    07:35 27.10.2015
    1118Местные выборы 2015: итоги
    Глава парламента также добавил, что со значительным отрывом лидируют "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и "Винницкая европейская стратегия", которые вместе набирают около 40% голосов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Церковь-некрополь Н.И. Пирогова. Забальзамированное тело покойного профессора, всемирно известного хирурга Николая Пирогова, покоящегося в склепе в Виннице
    Гройсман заставил дать денег на ребальзамацию тела Пирогова в Виннице
    11:59 16.02.2018
    479
    По словам мэра Винницы Сергея Моргунова, глава украинского правительства был вынужден вмешаться в ситуацию с выделением средств на ребальзамацию тела Ивана Пирогова.
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