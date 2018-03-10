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    Сергей Михеев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Владимир Путин. Архивное фото
    Чего ждать от переговоров Путина и Порошенко в Милане. Взгляд из Москвы
    16:03 16.10.2014
    4285Результаты встречи Порошенко и Путина в Милане
    "Переговоры эти в Милане закончатся ничем, если они будут только с Порошенко. Переговоры могут закончиться чем-то, если это будут переговоры России и Запада", - заявил Сергей Михеев.
    Политолог, генеральный директор Центра политической конъюнктуры РФ Сергей Михеев
    На майдане Запад в упор не видит того, что видят все - эксперт
    13:31 04.02.2014
    47Политический кризис в Украине
    Политолог Сергей Михеев прокомментировал последние события в Украине. Он считает, что все разговоры Запада о демократии и либеральных ценностях - это не более, чем прикрытие циничной геополитической борьбы.
    Первый зампредседателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Госдумы РФ Константин Затулин
    Эксперты: украинская власть не собирается вводить режим ЧП
    16:21 22.01.2014
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    Власти Украины не пользуются своими законными правами, чтобы прекратить беспорядки в Киеве, рассчитывая переломить ситуацию, считает политолог Константин Затулин.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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