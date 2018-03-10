Конфликт разразился на пресс-конференции лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, в ходе которого человека, назвавшегося представителем СМИ, вывели из зала. Позже молодой человек заявил, что работает в издании "Актуальная правда".
Скандал разразился, когда молодой человек задал вопрос Тимошенко о ее якобы сотрудничестве с лидером "Украинского выбора" Виктором Медведчуком. Позже он представился журналистом издания "Актуальная правда" Сергеем Медяником.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".