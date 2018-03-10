По словам генерал-лейтенанта Сергея Кураленко, Минобороны РФ поможет обеспечить безопасность лидеров сирийских оппозиционных формирований и глав местных администраций, которые подписали соглашения о прекращении боевых действий и начале процесса примирения.
По словам генерал-лейтенанта Сергея Кураленко, стягивание турецкими военными бронетехники и укрепление позиций в приграничных с Сирией районах расцениваются как провокационные действия, способные привести к срыву процесса прекращения огня в Сирии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".