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    Сергей Кураленко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Ситуация в Сирии
    Лидеры сирийской оппозиции попросили у Минобороны РФ защиты от ИГ
    23:35 05.03.2016
    519Сирия: военное противостояние.
    По словам генерал-лейтенанта Сергея Кураленко, Минобороны РФ поможет обеспечить безопасность лидеров сирийских оппозиционных формирований и глав местных администраций, которые подписали соглашения о прекращении боевых действий и начале процесса примирения.
    Здание Министерства обороны РФ в Москве
    Стягивание бронетехники Турции к границе с Сирией сорвет перемирие - МО РФ
    22:28 29.02.2016
    162РФ и США: железный занавес
    По словам генерал-лейтенанта Сергея Кураленко, стягивание турецкими военными бронетехники и укрепление позиций в приграничных с Сирией районах расцениваются как провокационные действия, способные привести к срыву процесса прекращения огня в Сирии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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