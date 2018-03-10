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    Сергей Куприянов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    "Газпром" отреагировал на заявление Киева о возврате закупок газа
    18:25 23.10.2017
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    Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов отметил, что точка сдачи "Газпромом" газа своим покупателям - это вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с европейскими клиентами по долгосрочным контрактам.
    Газпром
    "Газпром" получил от "Нафтогаза" $20 млн предоплаты за поставки газа
    19:02 18.04.2015
    193Газ из РФ. "Летний пакет"
    Согласно информации официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, 20 миллионов долларов "Газпром" получил в счет предоплаты за апрельские поставки российского газа.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Сложные поставки. Скидка на газ как путь к компромиссу
    12:57 01.04.2015
    2374Газ из РФ. "Летний пакет"
    С первого апреля правительство РФ продлило на второй квартал действие так называемой "зимней скидки" в размере 100 долларов. С учетом падения цен на нефть "Нафтогаз" может рассчитывать на цену российского газа в районе 250-280 долларов за тысячу кубов.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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