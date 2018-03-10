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    Сергей Куприянов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 49
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    Логотип компании Газпром на административном здании в Москве
    "Газпром" с февраля поставил на Донбасс 690 млн кубов газа
    22:50 19.06.2015
    148Газ из РФ. "Летний пакет"
    "Газпром" с 19 февраля начал прямые поставки газа на юго-восток Украины через ГИС "Прохоровка" и "Платово", так как "Нафтогаз" заявил, что прекратил поставки газа в регион из-за повреждения газопроводов.
    Газораспределительная станция в селе Боярка
    "Нафтогаз" перечислил за июньский газ $101 млн - "Газпром"
    22:38 19.06.2015
    248Газ из РФ. "Летний пакет"
    Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что поставки российского газа в Украину за период 1-17 июня составили 317 миллионов кубометров.
    Газпром. Архивное фото
    "Газпром": сумма претензий к "Нафтогазу" превышает исковые требования Украины
    23:58 01.05.2015
    3726Газ из РФ. "Летний пакет"
    Сумма претензий "Газпрома" к "Нафтогазу Украины" больше, чем сумма претензий "Нафтогаза" к "Газпрому", заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, комментируя заявление премьера Арсения Яценюка о претензиях "Нафтогаза Украины" к "Газпрому".
    Офицальный представитель Газпрома Сергей Куприянов. Архивное фото
    "Газпром" не намерен до завершения арбитража продлевать соглашения с "Нафтогазом"
    21:50 15.04.2015
    656Газ из РФ. "Летний пакет"
    "Газпром" не планирует продление действующих соглашений на срок до окончания арбитражных разбирательств, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
    Офицальный представитель Газпрома Сергей Куприянов
    "Нафтогаз" запросил на 1 апреля 5 млн кубометров газа - "Газпром"
    12:56 01.04.2015
    567Газ из РФ. "Летний пакет"
    Официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей Куприянов сообщил, что накануне "Нафтогаз Украины" сократил потребление российского газа и на данный момент у компании остался предоплаченный объем.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    "Газпром" 1 апреля продолжит поставки газа на Донбасс - СМИ
    09:50 01.04.2015
    1244Газ из РФ. "Летний пакет"
    Представитель российской компании заявил, что "Газпром" еще не получал заявки "Нафтогаза Украины", а Сергей Куприянов ранее сообщил, что НАК не перечислил очередную предоплату за газ.
    Сотрудник Газпрома. Архивное фото
    "Газпром" получил от "Нафтогаза" еще $15 млн предоплаты за газ
    19:37 25.03.2015
    286
    Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что полученных денег хватит примерно до середины следующей недели, по 1-2 апреля.
    Газоизмерительная станция. Архивное фото
    Оплаченного Украиной российского газа хватит на 4 суток - "Газпром"
    13:24 25.03.2015
    469
    По данным российского газового монополиста, оплаченного топлива НАК "Нафтогаз Украины" не хватит и до конца марта.
    Алексей Миллер
    Глава "Газпрома" не поедет на газовые переговоры в Брюссель
    14:16 19.03.2015
    1117Переговоры по газу: Украина - РФ
    Официальный представитель российской компании "Газпром" Сергей Куприянов сказал, что "по графику" Алексей Миллер будет в Москве.
    Нафтогаз Украины
    "Газпром" получил от "Нафтогаза" еще $15 млн за поставки газа в марте
    13:20 06.03.2015
    161
    "Нафтогаз Украины" продолжает перечислять предоплату за топливо российскому "Газпрому": 6 марта было отправлено еще 15 миллионов долларов.
    Официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов
    "Нафтогаз" перечислил "Газпрому" еще $15 млн - Куприянов
    11:46 05.03.2015
    381Украина в тисках энергозависимости
    Как сообщил официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей Куприянов, суммы хватает на 45,6 миллиона кубометров газа, то есть еще примерно на 5 дней при текущих объемах поставок по заявкам "Нафтогаза".
    Рабочий на газораспределительной станции
    Письмо "Газпрома": предоплаты "Нафтогаза" хватит на поставки газа до 6 марта
    17:13 04.03.2015
    343
    Российский "Газпром" выполняет все заявки на поставки газа в Украину, однако оплаченного "Нафтогазом" топлива хватит лишь до утра 6 марта.
    Компрессорная станция
    РФ в пятницу поставит в Украину 68,9 млн кубов газа - "Газпром"
    12:09 27.02.2015
    176Украина в тисках энергозависимости
    Как сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, суммарный объем поставки газа из России в Украину в пятницу составит 68,9 миллиона кубометров.
    Здание РАО Газпром
    "Газпром" получил от "Нафтогаза" $15 млн предоплаты
    11:11 27.02.2015
    204Украина в тисках энергозависимости
    Как сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, при текущем уровне поставок предоплаты "Нафтогаза Украины" хватит еще примерно на одни сутки.
    Министр энергетики РФ Александр Новак
    Новак: "Нафтогаз" перечислил "Газпрому" $15 млн предоплаты за газ
    09:57 27.02.2015
    1035Украина в тисках энергозависимости
    В тоже время глава Минэнерго РФ Александра Новака, "Газпром" еще не получил деньги от Украины - они еще не дошли.
    У НБУ требовали отставки Гонтаревой
    Хроника 26 февраля: отвод тяжелых вооружений на Донбассе, разгон "финансового Майдана"
    09:21 27.02.2015
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    На востоке Украине начался отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения войск. Тем временем в Киеве произошел силовой разгон "финансового Майдана" под НБУ.
    На территории подземного газохранилища. Архивное фото
    "Газпром" прекратит поставки газа, если "Нафтогаз" не внесет предоплату
    12:57 26.02.2015
    538
    Российский газовый монополист предупредил о возможном отключении поставок газа в Украину, если "Нафтогаз" не перечислит предоплату за следующий месяц.
    Ситуация в Углегорске
    "Газпром" готов обсуждать поставки газа в Донбасс отдельно от Украины
    12:48 26.02.2015
    297Украина в тисках энергозависимости
    Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович предложил рассматривать вопросы поставок газа из РФ в Донецк и Луганск отдельно от российско-украинского зимнего газового пакета.
    Офицальный представитель Газпрома Сергей Куприянов
    Куприянов: "Газпром" согласовывает с "Нафтогазом" поставки газа в Донбасс
    21:50 19.02.2015
    297
    Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов уточнил, что в "Нафтогаз" направлена соответствующая бумага, но ответа пока нет.
    Здание Газпрома в Москве
    "Газпром" согласовывает с "Нафтогазом" поставки газа в Донбасс
    20:37 19.02.2015
    250
    Ранее Андрей Коболев заявил, что компания возобновила поставки газа "в зону спецоперации в Донбассе", и что "Нафтогаз" не намерен оплачивать газ, который "Газпром" сейчас поставляет в этот регион.
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