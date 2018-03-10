"Газпром" с 19 февраля начал прямые поставки газа на юго-восток Украины через ГИС "Прохоровка" и "Платово", так как "Нафтогаз" заявил, что прекратил поставки газа в регион из-за повреждения газопроводов.
Сумма претензий "Газпрома" к "Нафтогазу Украины" больше, чем сумма претензий "Нафтогаза" к "Газпрому", заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, комментируя заявление премьера Арсения Яценюка о претензиях "Нафтогаза Украины" к "Газпрому".
Как сообщил официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей Куприянов, суммы хватает на 45,6 миллиона кубометров газа, то есть еще примерно на 5 дней при текущих объемах поставок по заявкам "Нафтогаза".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".