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    Сергей Куницын

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Сергей Куницын. Архивное фото
    Экс-представитель президента сообщил новые детали, как Украина потеряла Крым
    01:12 28.01.2018
    1639Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    По словам бывшего представителя президента в Крыму, нардепа Сергея Куницына, власти "опоздали на неделю", так как не могли выбрать ответственного за решение крымского вопроса.
    Сергей Куницын
    Усиленный СНБО не будет командовать Антикоррупционным бюро – Куницын
    15:25 25.12.2014
    158
    Представитель "Блока Петра Порошенко" Сергей Куницын отметил, что в СНБО нужно вдохнуть новую жизнь.
    Заседание СНБО. Архивное фото
    На базе СНБО будет создан военный президентский штаб – Куницын
    11:51 23.12.2014
    135
    По словам Куницына, президент Порошенко хочет, чтобы в Украине "появилась ставка верховного главнокомандующего".
    Сергей Куницын
    Договор о прекращении огня должны подписать обе стороны - советник Порошенко
    00:01 04.09.2014
    293Бои в Донецке и Луганске
    Все стороны конфликта в Донбассе должны зафиксировать на бумаге договоренности о прекращении огня, считает советник украинского президента Сергей Куницын.
    Ополченцы
    Конфликт в Донбассе в определенной степени заморозят - советник Порошенко
    23:02 03.09.2014
    520Бои в Донецке и Луганске
    "Понятно, что этот конфликт будет в определенной степени замороженным, но у нас нет другого выхода, стране нужна передышка", - сказал Куницын в эфире телеканала "Украина" в среду вечером.
    Сергей Куницын
    Порошенко назначил своим советником экс-постпреда в Крыму Куницына
    23:58 24.06.2014
    197Кадровые назначения Порошенко
    Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Сергей Куницын назначен советником президента Петра Порошенко, следует из указа главы государства.
    Заседание Верховной Рады
    Куницын: президентская гонка вредит работе парламента
    12:41 10.04.2014
    4Предвыборная гонка в Украине
    Президентская гонка мешает украинскому парламенту принимать важные решения, считает депутат Верховной Рады из фракции "УДАР" Сергей Куницын.
    Подписание документов
    Постпред президента Украины в Крыму подал в отставку
    08:15 25.03.2014
    10Политический кризис в Украине
    "Я подаю в отставку с должности представителя президента. Мне стыдно, что я тоже к этому причастен, а я не могу ничего сделать", - заявил Сергей Куницын.
    Назначенный Турчиновым постпред президента в Крыму скрылся
    18:45 28.02.2014
    11Обострение ситуации в Крыму
    Партия "Русское единство" заявляет, что Сергей Куницын, постпред президента Украины в Крыму, назначенный на этот пост и.о. главы государства Александром Турчиновым, скрылся в неизвестном направлении.
    И.о. президента Украины Александр Турчинов
    Турчинов сменил постпреда в Крыму
    20:34 27.02.2014
    10Обострение ситуации в Крыму
    Александр Турчинов подписал указы об отставке постоянного представителя президента Украины в АР Крым Виктора Плакиды и назначении на эту должность Сергея Куницына.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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