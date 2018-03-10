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Тег
Сергей Куницын
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
10
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Экс-представитель президента сообщил новые детали, как Украина потеряла Крым
01:12 28.01.2018
1639
Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
По словам бывшего представителя президента в Крыму, нардепа Сергея Куницына, власти "опоздали на неделю", так как не могли выбрать ответственного за решение крымского вопроса.
Усиленный СНБО не будет командовать Антикоррупционным бюро – Куницын
15:25 25.12.2014
158
Представитель "Блока Петра Порошенко" Сергей Куницын отметил, что в СНБО нужно вдохнуть новую жизнь.
На базе СНБО будет создан военный президентский штаб – Куницын
11:51 23.12.2014
135
По словам Куницына, президент Порошенко хочет, чтобы в Украине "появилась ставка верховного главнокомандующего".
Договор о прекращении огня должны подписать обе стороны - советник Порошенко
00:01 04.09.2014
293
Бои в Донецке и Луганске
Все стороны конфликта в Донбассе должны зафиксировать на бумаге договоренности о прекращении огня, считает советник украинского президента Сергей Куницын.
Конфликт в Донбассе в определенной степени заморозят - советник Порошенко
23:02 03.09.2014
520
Бои в Донецке и Луганске
"Понятно, что этот конфликт будет в определенной степени замороженным, но у нас нет другого выхода, стране нужна передышка", - сказал Куницын в эфире телеканала "Украина" в среду вечером.
Порошенко назначил своим советником экс-постпреда в Крыму Куницына
23:58 24.06.2014
197
Кадровые назначения Порошенко
Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Сергей Куницын назначен советником президента Петра Порошенко, следует из указа главы государства.
Куницын: президентская гонка вредит работе парламента
12:41 10.04.2014
4
Предвыборная гонка в Украине
Президентская гонка мешает украинскому парламенту принимать важные решения, считает депутат Верховной Рады из фракции "УДАР" Сергей Куницын.
Постпред президента Украины в Крыму подал в отставку
08:15 25.03.2014
10
Политический кризис в Украине
"Я подаю в отставку с должности представителя президента. Мне стыдно, что я тоже к этому причастен, а я не могу ничего сделать", - заявил Сергей Куницын.
Назначенный Турчиновым постпред президента в Крыму скрылся
18:45 28.02.2014
11
Обострение ситуации в Крыму
Партия "Русское единство" заявляет, что Сергей Куницын, постпред президента Украины в Крыму, назначенный на этот пост и.о. главы государства Александром Турчиновым, скрылся в неизвестном направлении.
Турчинов сменил постпреда в Крыму
20:34 27.02.2014
10
Обострение ситуации в Крыму
Александр Турчинов подписал указы об отставке постоянного представителя президента Украины в АР Крым Виктора Плакиды и назначении на эту должность Сергея Куницына.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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