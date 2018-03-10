В Киев из Рио-де-Жанейро вернулся серебряный призер по пулевой стрельбе Сергей Кулиш. Спортсмен признался в аэропорту "Борисполь", что тронут столь теплой встречей и сказал, что после Олимпиады собирается отдохнуть.
Выступление украинской сборной на Летних Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро пока что не радует отечественных болельщиков. За неделю с начала Олимпиады в копилку нашей команды упало всего лишь три медали.
Сборная Украины на Летних Олимпийских играх в Бразилии пока не оправдывает надежд своих болельщиков. Несмотря на то, что соревнования стартовали еще в пятницу, в активе украинской команды значатся всего две медали.
Украинец Сергей Кулиш принес первую медаль в копилку сборной Украины на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Украинский спортсмен завоевал "серебро" Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".