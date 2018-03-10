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    Сергей Кулиш

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Возвращение серебряного призера Олимпиады-2016 Сергея Кулиша
    Возвращение "серебряного" призера Олимпиады-2016 Сергея Кулиша 
    19:25 17.08.2016
    292Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В Киев из Рио-де-Жанейро вернулся серебряный призер по пулевой стрельбе Сергей Кулиш. Спортсмен признался в аэропорту "Борисполь", что тронут столь теплой встречей и сказал, что после Олимпиады собирается отдохнуть.
    Украинский гимнаст Верняев со своей серебряной медалью на Церемонии награждения на Олимпиаде в Рио
    Дневник Олимпиады: у Украины три медали, две - в уме
    14:23 13.08.2016
    5280Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Выступление украинской сборной на Летних Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро пока что не радует отечественных болельщиков. За неделю с начала Олимпиады в копилку нашей команды упало всего лишь три медали.
    Призеры индивидуального первенства по фехтованию на саблях: Софья Великая - серебряная медаль, Яна Егорян - золотая медаль, Ольга Харлан - бронзовая медаль.
    Украина на Олимпиаде в Рио: пока две медали
    18:30 09.08.2016
    5502Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Сборная Украины на Летних Олимпийских играх в Бразилии пока не оправдывает надежд своих болельщиков. Несмотря на то, что соревнования стартовали еще в пятницу, в активе украинской команды значатся всего две медали.
    Сергей Кулиш на соревнованиях по пулевой стрельбе на 10 метров из пневматической винтовки.
    Первая медаль Украины на Олимпиаде. Пневматическая винтовка 
    00:25 09.08.2016
    441Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинец Сергей Кулиш принес первую медаль в копилку сборной Украины на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Украинский спортсмен завоевал "серебро" Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м.
    Серебряный призер Олимпиады-2016 Сергей Кулиш
    Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
    18:32 08.08.2016
    2258Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Сергей Кулиш завоевал серебряную медаль Олимпиады в Рио-де-Жанейро в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м. Украинец завоевал медаль, показав в финале результат 204,6.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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