Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев впервые с 2011 года провел бой в России, успешно защитив в Екатеринбурге титулы в поединке с малавийцем Айзеком Чилембой.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.