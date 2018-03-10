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    Сергей Ковалев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Украинец Вячеслав Шабранский vs россиянин Сергей Ковалев
    Украинец уступил россиянину в бою за титул чемпиона мира WBO
    07:32 26.11.2017
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    Бой между Вячеславом Шабранским и Сергеем Ковалевым состоялся в субботу в Нью-Йорке. Он завершился победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде.
    Сергей Ковалев
    Известный российский боксер готов завершить спортивную карьеру
    13:29 26.08.2017
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    Сергей Ковалев отметил, что ему "пока не до бокса" и он подумывает о завершении карьеры. По словам боксера, в начале сентября он вернется в США, а сейчас занимается собой и своей семьей.
    Бокс. Бой между Сергеем Ковалевым и Айзеком Чилембой
    "Крушитель" без нокаута: Ковалев победил Чилембу в 12 раундах
    11:33 12.07.2016
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    Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев впервые с 2011 года провел бой в России, успешно защитив в Екатеринбурге титулы в поединке с малавийцем Айзеком Чилембой.
    Российский боксер Сергей Королев. Архивное фото
    Боксер Ковалев из РФ защитил титулы чемпиона в матче-реванше с Паскалем
    06:59 31.01.2016
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    Поединок, прошедший в субботу в Монреале (Канада), закончился победой россиянина техническим решением судьи после седьмого раунда. Предыдущая встреча боксеров состоялась в марте прошлого года.
    Бокс
    Боксер Ковалев победил Хопкинса в бою за титулы WBO, WBA и IBF
    08:05 09.11.2014
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    Ковалев добавил к чемпионскому пояcу WBO (Всемирная боксерская организация) титулы чемпиона мира по версиям IBF (Международная боксерская федерация) и WBA Super (Всемирная боксерская ассоциация).
    Легкомоторный самолет Falcon разбился во Внуково.
    Число авиадиспетчеров в "Шереметьево" могут сократить - профсоюз
    03:08 28.10.2014
    56Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    Профсоюз авиадиспетчеров направил обращения с просьбой проверить законность сокращений в Росавиацию, Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру и Роспотребнадзор.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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