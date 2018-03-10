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    Сергей Кислица

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Музейный экспонат выставки Крым - золотой остров в Черном море
    МИД: РФ должна оплатить хранение скифского золота в случае апелляции
    15:28 17.01.2017
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    Кислица отметил, что суд присудил платить за сохранение коллекции золота в Нидерландах: "Думаю, за время, которое коллекция будет оставаться там из-за апелляции, должна платить сторона, которая подала апелляцию".
    Здание МИД Украины
    Украина обсуждает альтернативные формы присутствия ООН на Донбассе - МИД
    15:39 01.06.2015
    459Донбасс. Замороженный конфликт
    Переговоры ведутся на всех уровнях, на уровне президента, на уровне министра иностранных дел, обсуждаются и другие формы присутствия ООН в Украине для усиления помощи в решении проблем, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
    Здание МИД Украины
    МИД: Украина продолжает диалог с ООН, несмотря на противодействие РФ
    01:37 01.06.2015
    1299Донбасс. Замороженный конфликт
    Как заявил заместитель министра иностранных дел Украины по международным организациям Сергей Кислица, процесс переговоров с ООН продолжается, вопреки заявлениям, которые звучат из Москвы.
    Здание МИД Украины
    Миротворцы в Украине могут следить за выполнением минских соглашений - МИД
    20:03 02.03.2015
    749Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Сердцевиной политических договоренностей, вокруг которых может быть создан миротворческий контингент, являются минские соглашения от сентября 2014 года и от февраля нынешнего года, заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица.
    Здание МИД Украины
    Замглавы МИД сравнил "агрессию РФ" с действиями террористов ИГ
    19:05 02.03.2015
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    По словам заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы, СПЧ и ООН "ни при каких обстоятельствах не должны позволить России превратить Крым в изолированный военный лагерь, а его жителей - в заключенных".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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