Кислица отметил, что суд присудил платить за сохранение коллекции золота в Нидерландах: "Думаю, за время, которое коллекция будет оставаться там из-за апелляции, должна платить сторона, которая подала апелляцию".
Переговоры ведутся на всех уровнях, на уровне президента, на уровне министра иностранных дел, обсуждаются и другие формы присутствия ООН в Украине для усиления помощи в решении проблем, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
Сердцевиной политических договоренностей, вокруг которых может быть создан миротворческий контингент, являются минские соглашения от сентября 2014 года и от февраля нынешнего года, заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица.
По словам заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы, СПЧ и ООН "ни при каких обстоятельствах не должны позволить России превратить Крым в изолированный военный лагерь, а его жителей - в заключенных".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".