Через три месяца после кровавой стрельбы в Мукачево и на околицах все спокойно: исчезли блокпосты, по улицам больше не ездят броневики и не ходят вооруженные люди. Собственно, особенной паники не было и в день перестрелки, пишет Наталья Зотова.
Предполагается, что Киев примет Кубок Европы-2015 по пляжному футболу, на день столицы - 30 мая. Йозеф Блаттер намерен найти "окно" в своем графике для того, чтобы посетить этот международный проект пляжного футбола.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".