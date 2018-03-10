Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Блока Петра Порошенко" Иван Винник поссорился в прямом эфире с ведущим программы "Дуэль" Николаем Вереснем и со скандалом покинул студию. Видео инцидента доступно на телеканале NewsOne.
Народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок не знает, существует ли в партии так называемая "черная" бухгалтерия. Евтушок отметил, что он с коллегами никогда не обсуждает "черную" бухгалтерию партии "Батькивщина".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".