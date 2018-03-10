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    Сергей Евтушок

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Известный украинский ведущий выгнал нардепа БПП с эфира
    В прямом эфире: украинский телеведущий выгнал из студии соратника Порошенко 
    14:27 07.06.2017
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    Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Блока Петра Порошенко" Иван Винник поссорился в прямом эфире с ведущим программы "Дуэль" Николаем Вереснем и со скандалом покинул студию. Видео инцидента доступно на телеканале NewsOne.
    Хамство, присущее Яценюку, продолжается и при нынешнем премьере - Евтушок
    При Гройсмане продолжается хамство, присущее Яценюку - нардеп 
    15:01 21.12.2016
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    Народный депутат фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок заявил, что при премьерстве Владимира Гройсмана продолжается хамство, которое было присуще экс-главе Кабмина Арсению Яценюку.
    Флаги БЮТ и партии Батькивщина
    Депутат от "Батькивщины" Евтушок: я не знаю, откуда финансируется партия
    11:26 12.07.2016
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    Народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок не знает, существует ли в партии так называемая "черная" бухгалтерия. Евтушок отметил, что он с коллегами никогда не обсуждает "черную" бухгалтерию партии "Батькивщина".
    Александра Кужель после конфликта с Андреем Тетеруком
    Обнародовано фото Кужель после конфликта с Тетеруком
    00:41 06.11.2015
    4774Скандал в Раде. Депутата ударили бутылкой по голове
    Как сообщил народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок, он находился во время инцидента рядом, однако не смог его предотвратить. По его словам, Тетерук должен понести уголовную ответственность.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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