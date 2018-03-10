Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что "через границу стали ехать абсолютно большие количества масла, мяса". По его словам, уже задерживали определенные колбасные изделия из Украины с геномом африканской чумы.
Россельхознадзор может ввести ограничения на поставку украинской продукции, которая гипотетически может содержать генно-модифицированные организмы (ГМО), заявил журналистам глава ведомства Сергей Данкверт.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".