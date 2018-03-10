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    Сергей Данкверт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Продажа мяса. Архивное фото
    "Неспокойные соседи". Россия обеспокоена поставками масла и мяса из Украины
    23:43 17.04.2017
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    Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что "через границу стали ехать абсолютно большие количества масла, мяса". По его словам, уже задерживали определенные колбасные изделия из Украины с геномом африканской чумы.
    Акции протеста против продуктов с ГМО
    Украинская продукция: Россельхознадзор может ввести жесткие меры из-за ГМО
    09:51 21.07.2016
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    Россельхознадзор может ввести ограничения на поставку украинской продукции, которая гипотетически может содержать генно-модифицированные организмы (ГМО), заявил журналистам глава ведомства Сергей Данкверт.
    Санитарно-ветеринарный контроль мяса
    РФ запретит ввоз мяса из Молдавии
    13:13 22.10.2014
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    Решение принято по результатам совместной с белорусскими коллегами инспекции молдавских предприятий.
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    12:57 10.03.2018
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    09:57 10.03.2018
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    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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