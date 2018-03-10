Ходатайство Генеральной прокуратура Украины об отстранении подозреваемого во взяточничестве начальника Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергея Будника направлено в суд, сообщил источник.
Сергей Будник был задержан на прошлой неделе в Киеве при получении 96 тысяч гривен взятки. С июня он получил в общей сложности 170 тысяч гривен неправомерной выгоды, утверждают в ГПУ. Печерский суд не стал отстранять Будника от должности.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".