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Сергей Будник был задержан на прошлой неделе в Киеве при получении 96 тысяч гривен взятки. С июня он получил в общей сложности 170 тысяч гривен неправомерной выгоды, утверждают в ГПУ. Печерский суд не стал отстранять Будника от должности.