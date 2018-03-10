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    Сергей Будник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Григорий Мамка
    Госохрана живет сама по себе, без реформ — юрист
    11:54 08.12.2017
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    Генерал полиции Сергей Будник
    ГПУ просит суд отстранить задержанного за взятку Будника - СМИ
    09:15 31.08.2017
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    Ходатайство Генеральной прокуратура Украины об отстранении подозреваемого во взяточничестве начальника Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергея Будника направлено в суд, сообщил источник.
    Генерал полиции Сергей Будник
    Задержанный за взятку Будник после выхода из СИЗО вернулся на работу - СМИ
    04:51 31.08.2017
    304Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Сергей Будник был задержан на прошлой неделе в Киеве при получении 96 тысяч гривен взятки. С июня он получил в общей сложности 170 тысяч гривен неправомерной выгоды, утверждают в ГПУ. Печерский суд не стал отстранять Будника от должности.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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