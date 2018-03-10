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    Сергей Броневицкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Строительный кран. Архивное фото
    Земли в Киеве больше нет, строить дома будут на месте пятиэтажек - эксперт
    19:02 07.06.2016
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    Киевские власти рассматривают возможность строительства новых жилищных комплексов на месте старых пятиэтажных домов. Первым подобным проектом должно стать строительство в районе улиц Милютенко, Шолом-Алейхема и Лесного проспекта.
    Строительство
    Строительство высоток в центре Киева станет невозможным – "Киевгенплан"
    11:00 18.01.2016
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
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    15:17 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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