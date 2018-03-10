Киевские власти рассматривают возможность строительства новых жилищных комплексов на месте старых пятиэтажных домов. Первым подобным проектом должно стать строительство в районе улиц Милютенко, Шолом-Алейхема и Лесного проспекта.
В Киеве начались общественные слушания проекта Плана зонирования центра столицы. Как рассказал начальник коммунальной организации "Киевгенплан" Сергей Броневицкий, таких жестких правил для застройщиков еще не было.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".