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    Сергей Брин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Доллары
    Богатейшие люди мира потеряли 114 миллиардов долларов из-за падения Dow Jones
    08:24 06.02.2018
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    Среди наиболее пострадавших богачей Уоррен Баффет, потерявший 5,1 миллиарда долларов, а также основатель Facebook Марк Цукерберг, состояние которого сократилось на 3,6 миллиарда.
    iPhone
    Сооснователь Google сравнил смартфоны с бесполезными кусками стекла
    17:13 28.02.2013
    4
    Сооснователь Google Сергей Брин заявил, что смартфоны препятствуют социальным контактам между людьми, и сравнил их с "бесполезными кусками стекла".
    Логотип Google
    Сооснователь Google Брин замечен в метро Нью-Йорка в очках-компьютерах
    10:23 22.01.2013
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    Сергей Брин был замечен блогерами в нью-йоркском метро в футуристических очках-компьютерах Google Glass, особенностью которых является вывод графической информации на дисплей, расположенный непосредственно перед правым глазом пользователя.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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