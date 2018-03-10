В банках-банкротах обнаружили массовые нарушения, допущенные до того, как финучреждения признали неплатежеспособными. По подсчетам Фонда гарантирования вкладов физлиц, банкроты нанесли украинской финансовой системе ущерб на сумму в 112 миллиардов гривен.
Советник председателя правления "Украинского профессионального Банка" Сергей Борисов заявил, что административные меры влияния никогда не были эффективными, потому что курс все равно существовал помимо желания и возможностей НБУ.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".