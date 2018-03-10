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    Сергей Борисов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Гривна
    Как в банковской системе утонуло 112 миллиардов гривен
    08:11 28.07.2015
    469Украина, экономика, катастрофа
    В банках-банкротах обнаружили массовые нарушения, допущенные до того, как финучреждения признали неплатежеспособными. По подсчетам Фонда гарантирования вкладов физлиц, банкроты нанесли украинской финансовой системе ущерб на сумму в 112 миллиардов гривен.
    Гривна
    Сегодня ни один эксперт не скажет, до какой отметки упадет гривна
    09:22 24.02.2015
    4725МВФ и пересмотр бюджета Украины 2015.
    Заявления Нацбанка о снижении паники на валютном рынке преждевременны. О ситуации на валютном рынке рассказал советник председателя Украинского профессионального банка Сергей Борисов.
    Национальный банк Украины
    Нацбанк де-факто признал, что не справился с курсовой политикой – эксперт
    14:35 10.02.2015
    661Ситуация в экономике Украины
    Советник председателя правления "Украинского профессионального Банка" Сергей Борисов заявил, что административные меры влияния никогда не были эффективными, потому что курс все равно существовал помимо желания и возможностей НБУ.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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