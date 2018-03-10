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    Сергей Бондарчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Экс-глава Укрспецэкспорта Сергей Бондарчук. Архивное фото
    Экс-глава "Укрспецэкспорта" попросил политического убежища в Британии
    19:59 24.07.2017
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    В связи с обращением к британским властям о предоставлении политического убежища Королевский суд Лондона перенес на сентябрь-ноябрь рассмотрение запроса Украины об экстрадиции Сергея Бондарчука.
    Бывший руководитель Укрспецэкспорта Сергей Бондарчук передает привет Луценко из лондонского ресторана
    "Арестованный" экс-глава "Укрспецэкспорта" передал "привет" Луценко из ресторана
    16:52 17.03.2017
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    В пятницу Юрий Луценко заявил об аресте Сергея Бондарчука. После этого сам экс-глава "Укрспецэкспорта" разместил фото из лондонского ресторана, а Андрей Портнов сообщил, что Бондарчук "мирно бродит по улицам Лондона".
    Экс-глава Укрспецэкспорта Сергей Бондарчук. Архивное фото
    Экс-глава "Укрспецэкспорта" попросил убежища в Великобритании
    15:46 31.05.2016
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    По словам Сергея Бондарчука, о том, что ему объявлено о подозрении, и его разыскивает Интерпол, он узнал, будучи на территории Великобритании. Получение убежища он ожидает в течение последнего года.
    Укрспецэкспорт
    "Укрспецэкспорт" и КНР - дела минувших дней. Коррупция, господа, коррупция
    12:08 11.10.2015
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    Печерский районный суд Киева вместе с группой следователей Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины продолжает раскрывать некоторые особенности ведения оружейного бизнеса в Украине.
    Виктор Янукович дал интервью ВВС
    Хроника 22 июня: обыск в Апелляционном суде, интервью Януковича
    09:25 23.06.2015
    1208Дело Ефремова. Первый пошел?
    Накануне Генпрокуратура обнародовала видео обыска в кабинете главы Апелляционного суда Киева Анатолия Чернушенко - у судьи изъяли крупную сумму денег в валюте. В этот же день экс-президент Виктор Янукович дал первое интервью после побега из Украины.
    Экс-глава Укрспецэкспорта Сергей Бондарчук
    "Беглый" экс-глава "Укрспецэкспорта" Бондарчук обнаружен в Лондоне
    07:47 23.06.2015
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    Бондарчук присутствовал среди гостей на дискуссии по Украине, которую в Лондонской школе экономики организовал Европейский совет международных отношений.
    Бывший руководитель государственного концерна Укрспецэкспорт Сергей Бондарчук
    Экс-глава "Укрспецэкспорта" готовит иски к Украине из Британии
    13:43 18.06.2015
    241Дело Ефремова. Первый пошел?
    Сергей Бондарчук подтвердил информацию о том, что в настоящее время находится в Великобритании. По его словам, он остался там после того, как закончилась его служебная командировка как офицера СБУ.
    Сергей Бондарчук
    Интерпол объявил в розыск экс-главу "Укрспецэкспорта" Бондарчука
    13:59 15.06.2015
    716Дело Ефремова. Первый пошел?
    Бондарчук разыскивается за "присвоение и растрату имущества в особо крупных размерах". По данным прокуратуры, Бондарчук завладел денежными средствами государственного концерна на сумму $7,428 млн.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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