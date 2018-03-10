В пятницу Юрий Луценко заявил об аресте Сергея Бондарчука. После этого сам экс-глава "Укрспецэкспорта" разместил фото из лондонского ресторана, а Андрей Портнов сообщил, что Бондарчук "мирно бродит по улицам Лондона".
Накануне Генпрокуратура обнародовала видео обыска в кабинете главы Апелляционного суда Киева Анатолия Чернушенко - у судьи изъяли крупную сумму денег в валюте. В этот же день экс-президент Виктор Янукович дал первое интервью после побега из Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".