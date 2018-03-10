наверх
10.03.201804:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Серджо Маттарелле

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Президент Италии Серджо Маттарелла
    Маттарелла: РФ воспользуется влиянием для укрепления перемирия в Донбассе
    16:59 11.04.2017
    361Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам президента Италии Серджо Маттареллы, ни Россия, ни Европа, ни Украина - не извлекают какую-то пользу от такой ситуации, от длительной нестабильности в сердце Европы.
    Паоло Джентилони. Архивное фото
    Джентилони получил мандат на формирование правительства Италии
    15:47 11.12.2016
    209Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    Генеральный секретарь канцелярии президента Уго Дзампетти рассказал, что Джентилони прибыл к президенту Италии в 12.20 по местному времени (13.20 по киевскому). Встреча продолжалась более 40 минут.
    Премьер-министр Италии Маттео Ренци
    Президент Италии попросил премьера Ренци отложить отставку
    21:23 05.12.2016
    302Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    Согласно сообщению канцелярии Квиринальского дворца, президент Италии Серджо Маттарелла попросил премьер-министра страны Маттео Ренци отложить отставку до принятия госбюджета страны на 2017 год.
    Встреча Петра Порошенко с Джо Байденом
    Байден обсудил реализацию минских соглашений с президентом Италии
    05:37 10.02.2016
    662Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    По сообщению Белого дома, вице-президент США Джо Байден и президент Италии Серджо Маттарелла сошлись во мнении о крайней важности полной реализации минских соглашений.
    Владимир Путин. Архивное фото
    Путин поговорил с президентом Италии о конфликте в Украине
    23:08 10.06.2015
    409
    По словам Пескова, "стороны согласились, что, к сожалению, все стороны, без исключения, и все страны в Европе платят слишком дорогую цену за продолжающийся внутриукраинский конфликт"
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги