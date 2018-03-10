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Серджо Маттарелле
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Маттарелла: РФ воспользуется влиянием для укрепления перемирия в Донбассе
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Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
По словам президента Италии Серджо Маттареллы, ни Россия, ни Европа, ни Украина - не извлекают какую-то пользу от такой ситуации, от длительной нестабильности в сердце Европы.
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