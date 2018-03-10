Специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса заявил в эфире "ГС", что заемщики часто отказываются погашать долги и это сдерживает полноценное возобновление кредитования.
Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса в эфире "ГС" подчеркнул, что приватизация "Укртелекома" в 2011 году была проведена непрозрачно, за деньги, взятые в государственных банках.
В стране, где работает закон, участники блокады в первый день должны были быть в тюрьме, считает специалист инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса. По его мнению, требования участников блокады, а не желание власти, привели к силовому решению.
Экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире ГС заявил, что инициатива вызвать главу Нацбанка в парламент грозит очередным позором для народных избранников.
Экономист, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что заявления парламентариев о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения — это абсолютный популизм.
Экономист Сергей Фурса считает, что срывающие работу ВР депутаты состояли в теплых отношениях с Онищенко, а в сущности – им плевать на тарифы. Также эксперт отметил, что повышение тарифов было неизбежно, а субсидию малоимущим получить очень просто.
Власть уверена, что без кредитов МВФ Украина долго не протянет, потому что будет расти инфляция, но корень проблем "глубже, чем транш". Рост цен и курсовая нестабильность — это следствие остановки промышленности и "самообрезания" экспорта, и МВФ Украине не поможет.
В МВФ приняли окончательное решение продолжить кредитную поддержку даже в том в случае, если Украина в ближайшее время не выплатит РФ задолженность по евробондам в 3 миллиарда долларов, заявил эксперт по вопросам финансов Сергей Фурса.
В Кабмине подсчитали, что при оптимистическом сценарии развития ВВП Украины в 2016 году может увеличиться на 2%. Эксперты же считают, что показатель "скопировали" из прогнозов МВФ, а Фонд перестраховался и привел очень осторожные данные по Украине.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".