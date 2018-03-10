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Власть уверена, что без кредитов МВФ Украина долго не протянет, потому что будет расти инфляция, но корень проблем "глубже, чем транш". Рост цен и курсовая нестабильность — это следствие остановки промышленности и "самообрезания" экспорта, и МВФ Украине не поможет.