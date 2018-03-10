наверх
10.03.201809:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Сеогей Фурса

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Сергей Фурса
    Банки оживут осенью - Фурса
    13:36 25.07.2017
    241
    Специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса заявил в эфире "ГС", что заемщики часто отказываются погашать долги и это сдерживает полноценное возобновление кредитования.
    Сергей Фурса
    Фурса: сроки получения Украиной очередного транша МВФ не важны
    21:41 16.07.2017
    441
    Экономист Сергей Фурса в эфире "ГС" отметил: просто оставаться в программе МВФ будет хорошим сигналом для всех экономических агентов, что Украина движется в правильном направлении.
    Сергей Фурса
    Национализировать "Укртелеком" нельзя – Фурса
    19:14 15.04.2017
    986Новая волна приватизации в Украине
    Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса в эфире "ГС" подчеркнул, что приватизация "Укртелекома" в 2011 году была проведена непрозрачно, за деньги, взятые в государственных банках.
    Сергей Фурса
    Участники блокады нарушали законы с первого дня - Фурса
    17:15 14.03.2017
    949Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    В стране, где работает закон, участники блокады в первый день должны были быть в тюрьме, считает специалист инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса. По его мнению, требования участников блокады, а не желание власти, привели к силовому решению.
    Сергей Фурса
    Украина не выполняет условий МВФ - Фурса
    18:57 18.11.2016
    6089Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Экономист Сергей Фурса в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что для получения транша Украина должна принять государственный бюджет.
    Сергей Фурса
    Депутаты не вправе увольнять Гонтареву, а могут только пиариться - Фурса
    01:56 19.10.2016
    72Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире ГС заявил, что инициатива вызвать главу Нацбанка в парламент грозит очередным позором для народных избранников.
    Сергей Фурса
    Рост экономики Украины сдерживает мораторий на продажу земли - эксперт
    05:15 05.10.2016
    473
    Экономист, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что заявления парламентариев о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения — это абсолютный популизм.
    Сергей Фурса
    Единственный способ заставить украинцев делать реформы - это давление — Фурса
    09:11 03.09.2016
    1459Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Экономист Сергей Фурса в эфире "ГС" спрогнозировал возможные экономические решения на саммите G20, который пройдет 4 сентября, и их последствия для украинской экономики.
    Электричество
    Растущие тарифы, "морковка" от МВФ и каким будет курс доллара. Мнение экономиста
    11:32 07.07.2016
    7357Тарифные протесты.
    Экономист Сергей Фурса считает, что срывающие работу ВР депутаты состояли в теплых отношениях с Онищенко, а в сущности – им плевать на тарифы. Также эксперт отметил, что повышение тарифов было неизбежно, а субсидию малоимущим получить очень просто.
    Денежные купюры и монета гривны Украины
    В ближайшие годы Украину ждет вялый экономический рост – эксперт
    11:57 15.04.2016
    705Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Экономическому блоку нового правительства придется доказывать внешним кредиторам, что они умеют выполнять свои обещания, отметил в эфире радиостанции Голос Столицы экономист Сергей Фурса.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    Украина: будет ли жизнь без транша МВФ?
    18:35 05.03.2016
    7474Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Власть уверена, что без кредитов МВФ Украина долго не протянет, потому что будет расти инфляция, но корень проблем "глубже, чем транш". Рост цен и курсовая нестабильность — это следствие остановки промышленности и "самообрезания" экспорта, и МВФ Украине не поможет.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Можно не платить. По долгу РФ не будет кросс-дефолта — Фурса
    08:05 01.11.2015
    4628Списание госдолга Украины кредиторами
    В МВФ приняли окончательное решение продолжить кредитную поддержку даже в том в случае, если Украина в ближайшее время не выплатит РФ задолженность по евробондам в 3 миллиарда долларов, заявил эксперт по вопросам финансов Сергей Фурса.
    Доллары и гривны
    Эксперт рассказал, насколько вырастут цены в 2016 году
    12:23 11.08.2015
    846Экономический кризис
    В Кабмине подсчитали, что при оптимистическом сценарии развития ВВП Украины в 2016 году может увеличиться на 2%. Эксперты же считают, что показатель "скопировали" из прогнозов МВФ, а Фонд перестраховался и привел очень осторожные данные по Украине.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги

    Персоны