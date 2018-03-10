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    Семен Кузьменко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Уголь
    ДНР прекратила поставки угля в Украину
    15:35 24.11.2015
    11752Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Как заявил министр транспорта самопровозглашенной ДНР Семен Кузьменко, "переговоры зашли в тупик, ситуация будет усугубляться". Причину этого решения он не уточнил.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Донецк не выживет без метро - ДНР
    13:10 06.11.2015
    736
    Как заявил министр транспорта ДНР Семен Кузьменко, Донецк "заполняется людьми, запускаются предприятия". Речь идет, по его словам, о трех ветках метро.
    Уголь
    ДНР уменьшила поставки угля Украине
    13:20 20.10.2015
    618Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Заявление сделал во вторник министр транспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики Семен Кузьменко. По его словам, поставки угля идут, но в уменьшенном объеме.
    Путиловский мост в Донецке
    Повреждены 35 мостов и путепроводов на Донецкой ж/д - ДНР
    13:44 19.03.2015
    217
    Министр транспорта ДНР Семен Кузьменко уточнил, что "единственный железнодорожный перегон, соединяющий ДНР и Украину, работает только в дневное время суток".
    Рельсы. Архивное фото
    Взрыв произошел на железнодорожном перегоне Южнодонбасская-Еленовка - ДНР
    10:15 17.03.2015
    1174Особый статус Донбасса
    Министр транспорта самопровозглашенной ДНР Семен Кузьменко заявил, что перегон восстанавливали в течение последних двух недель, однако его снова подорвали.
    Пробка на блокпосту ополченцев при выезде из Донецка
    Ополчение: усиление контроля на блокпостах сообщение с "ДНР" не прервало
    17:41 14.01.2015
    186Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Сообщается, что "грузовое и пассажирское сообщение между "ДНР" и Украиной не прервано".
    Флаг самопровозглашенной Донецкой республики
    Транспортное сообщение в Донбассе работает в штатном режиме - "ДНР"
    14:53 06.01.2015
    159Мир в Донбассе. Попытка №2
    Министр транспорта "ДНР" Семен Кузьменко сообщил, что проблем в транспортным сообщением в "республике" нет.
    Уголь
    Киев не сможет вывезти уголь с шахт "ДНР" без разрешения
    20:53 05.12.2014
    896Блокада Донбасса
    В "ДНР" отметили, что вывезти топливо посредством железнодорожного транспорта без разрешения Минтранса "ДНР" невозможно.
    Железная дорога. Архивное фото
    Железнодорожное сообщение в Донбассе пока действует, заявляют в "ДНР"
    08:41 02.12.2014
    195Блокада Донбасса
    По словам министра транспорта самопровозглашенной "ДНР", грузовое железнодорожное сообщение происходит "из-за влиятельного лобби, имеющего бизнес-интересы по обе стороны линии фронта".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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