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Тег
Семен Кузьменко
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
9
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ДНР прекратила поставки угля в Украину
15:35 24.11.2015
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Энергетика Украины в режиме ЧП.
Как заявил министр транспорта самопровозглашенной ДНР Семен Кузьменко, "переговоры зашли в тупик, ситуация будет усугубляться". Причину этого решения он не уточнил.
Донецк не выживет без метро - ДНР
13:10 06.11.2015
736
Как заявил министр транспорта ДНР Семен Кузьменко, Донецк "заполняется людьми, запускаются предприятия". Речь идет, по его словам, о трех ветках метро.
ДНР уменьшила поставки угля Украине
13:20 20.10.2015
618
Энергетика Украины в режиме ЧП.
Заявление сделал во вторник министр транспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики Семен Кузьменко. По его словам, поставки угля идут, но в уменьшенном объеме.
Повреждены 35 мостов и путепроводов на Донецкой ж/д - ДНР
13:44 19.03.2015
217
Министр транспорта ДНР Семен Кузьменко уточнил, что "единственный железнодорожный перегон, соединяющий ДНР и Украину, работает только в дневное время суток".
Взрыв произошел на железнодорожном перегоне Южнодонбасская-Еленовка - ДНР
10:15 17.03.2015
1174
Особый статус Донбасса
Министр транспорта самопровозглашенной ДНР Семен Кузьменко заявил, что перегон восстанавливали в течение последних двух недель, однако его снова подорвали.
Ополчение: усиление контроля на блокпостах сообщение с "ДНР" не прервало
17:41 14.01.2015
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Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
Сообщается, что "грузовое и пассажирское сообщение между "ДНР" и Украиной не прервано".
Транспортное сообщение в Донбассе работает в штатном режиме - "ДНР"
14:53 06.01.2015
159
Мир в Донбассе. Попытка №2
Министр транспорта "ДНР" Семен Кузьменко сообщил, что проблем в транспортным сообщением в "республике" нет.
Киев не сможет вывезти уголь с шахт "ДНР" без разрешения
20:53 05.12.2014
896
Блокада Донбасса
В "ДНР" отметили, что вывезти топливо посредством железнодорожного транспорта без разрешения Минтранса "ДНР" невозможно.
Железнодорожное сообщение в Донбассе пока действует, заявляют в "ДНР"
08:41 02.12.2014
195
Блокада Донбасса
По словам министра транспорта самопровозглашенной "ДНР", грузовое железнодорожное сообщение происходит "из-за влиятельного лобби, имеющего бизнес-интересы по обе стороны линии фронта".
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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