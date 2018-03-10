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    Селин Дион

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Селин Дион спародировала Шер и Рианну
    Селин Дион спародировала Рианну и станцевала тверк 
    08:05 23.07.2016
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    Известная канадская певица Селин Дион на популярном шоу The Tonight Show сыграла в игру "Колесо пародий" и спародировала Шер, Майкла Джексона и Рианну.
    Селин Дион и Рене Анжелил
    Селин Дион после смерти супруга и брата вернется на сцену в феврале - СМИ
    11:56 21.01.2016
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    Как стало известно изданию, концерт Дион запланирован на 23 февраля и должен состояться в Лас-Вегасе.
    Селин Дион на сцене. Архивное фото
    Скончался брат певицы Селин Дион, которая уже в трауре после кончины мужа
    03:04 17.01.2016
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    Муж Селин Дион Рене Анжелил скончался в ночь на пятницу в возрасте 73 лет в США. Причиной его смерти стал рак горла. Как сообщают СМИ, брат певицы также скончался от онкологического заболевания.
    Селин Дион и Рене Анжелил
    Муж Селин Дион умер от рака в США
    08:11 15.01.2016
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    Как сообщает американский журнал People со ссылкой на заявление офиса коронера округа Кларк, причиной смерти супруга Селин Дион стал рак горла. Он скончался в своем доме под наблюдением врача.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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