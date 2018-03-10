Глава представительства Всемирного банка в Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен заявила, что в настоящее время нет причин для отказа Украине в предоставлении финансовой гарантии на 500 миллионов долларов для закачки газа в ПХГ.
Согласно информации, портфель инвестиций Всемирного банка в Украине большой, инвестиции фокусируются на таких важных сферах, как здравоохранение, соцпомощь, жилищные субсидии, энергетика, дороги, водоотвод.
Сату Кахконен во вторник прилетает в столицу, где проведет несколько дней. До назначения на новую должность Кахконен была директором Глобального департамента по вопросам макроэкономики и фискального управления в Группе ВБ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".