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    Сату Кахконен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Подземное хранилище газа. Архивное фото
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    15:02 14.11.2017
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    Глава представительства Всемирного банка в Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен заявила, что в настоящее время нет причин для отказа Украине в предоставлении финансовой гарантии на 500 миллионов долларов для закачки газа в ПХГ.
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    Всемирный банк обвинил украинскую власть в неэффективной работе
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    Согласно информации, портфель инвестиций Всемирного банка в Украине большой, инвестиции фокусируются на таких важных сферах, как здравоохранение, соцпомощь, жилищные субсидии, энергетика, дороги, водоотвод.
    Всемирный банк (ВБ)
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    Как отметила директор ВБ по делам Украина, Белоруссии, Молдавии Сату Кахконен, реформы, совершенные в течение последних месяцев, необходимо усилить более глубокими структурными реформами.
    Всемирный банк (ВБ)
    Директор ВБ по делам Украины посетит Киев
    08:30 26.07.2016
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    Сату Кахконен во вторник прилетает в столицу, где проведет несколько дней. До назначения на новую должность Кахконен была директором Глобального департамента по вопросам макроэкономики и фискального управления в Группе ВБ.
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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