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    Сами Хедира

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Игрок сборной Германии Сами Хедира
    Полузащитник "Реала" Хедира пропустит полтора месяца из-за травмы - СМИ
    03:20 03.09.2014
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    Хедира пропустит товарищеский матч бундестим со сборной Аргентины в среду в Дюссельдорфе и встречу отборочного цикла к чемпионату Европы-2016 с командой Шотландии в воскресенье в Дортмунде.
    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев и игрок сборной Германии Сами Хедира
    Крамер заменил травмированного Хедиру в стартовом составе на финал ЧМ
    22:23 13.07.2014
    80Чемпионат мира по футболу 2014
    Изначально в стартовом протоколе сборной Германии значился именно Сами Хедира, однако полузащитник получил травму во время разминки.
    Проигрыш бразильцев на ЧМ-2014
    ВИДЕО. Все голы матча Германия - Бразилия на ЧМ-2014 
    11:01 09.07.2014
    1773Чемпионат мира по футболу 2014
    Сборная Германии по футболу нанесла крупное поражение команде Бразилии в полуфинале чемпионата мира и вышла в финал турнира. Встреча, прошедшая в Белу-Оризонти, завершилась со счетом 7:1.
    Жером Боатенг
    Медики сборной Германии разрешили Хедире и Боатенгу тренироваться
    18:28 23.06.2014
    30Чемпионат мира по футболу 2014
    Медицинский штаб сборной Германии по футболу дал зеленый свет Сами Хедире и Жерому Боатенгу к тренировкам, сообщил тренер немецкой команды Ханс-Дитер Флик.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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