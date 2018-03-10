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    Сальвадор Собрал

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Сальвадор Собрал
    Победитель Евровидения-2017 впервые спел после пересадки сердца 
    18:07 02.02.2018
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    Португальский певец и победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал впервые сыграл на фортепиано и спел после удачной пересадки сердца.
    Победителем конкурса Евровидение-2017 стал португалец Сальвадор Собрал
    Победитель Евровидения вышел из больницы после пересадки сердца
    17:53 12.01.2018
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    Как сообщили представители Сальвадора, пока ему необходим покой и какое-то время придется избегать большого скопления людей.
    Победитель конкурса Евровидение-2017 португалец Сальвадор Собрал. Архивное фото
    Победителю Евровидения-2017 сделали операцию по пересадке сердца - СМИ
    05:26 10.12.2017
    838Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Заведующий кардиохирургическим отделением больницы Санта-Круз в Лиссабоне Мигель Абеказис заявил на пресс-конференции в субботу, что певец Сальвадор Собрал благополучно перенес четырехчасовую операцию и теперь готовится к длительному курсу реабилитации.
    Победителем конкурса Евровидение-2017 стал португалец Сальвадор Собрал
    Победитель Евровидения - 2017 в реанимации ждет пересадки сердца
    08:02 26.09.2017
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    Сообщается, что 27-летний музыкант подключен к специальному аппарату, который поддерживает работу его сердца. В связи с этим график посещения музыканта был ограничен, чтобы избегать большой нагрузки.
    Победителем конкурса Евровидение-2017 стал португалец Сальвадор Собрал
    Победитель Евровидения-2017 госпитализирован и ждет пересадки сердца
    14:07 21.09.2017
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    Сообщается, что 27-летний Сальвадор Собрал находится в больнице Санта Круз в Лиссабоне, где ждет пересадки сердца. Музыкант подключен к специальной аппаратуре.
    Фотожабы на Евровидение-2017
    "Огламурился Eurovision": лучшие фотожабы 
    15:27 15.05.2017
    845Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Победителем Евровидения-2017, которое состоялось в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). Социальные сети взорвались серией фотожаб на музыкальное событие.
    Александр Рыбак записал кавер-версию песни победителя Евровидения-2017. Видео
    Александр Рыбак записал кавер-версию песни победителя Евровидения-2017 
    05:08 15.05.2017
    1778Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак записал скрипичную кавер-версию песни выигравшего этот международный песенный конкурс в нынешнем году португальца Сальвадора Собрала.
    Победителем конкурса Евровидение-2017 стал португалец Сальвадор Собрал
    Победитель Евровидения: мне нравится выглядеть на сцене сумасшедшим
    19:36 14.05.2017
    462Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    По мнению победителя Евровидения участника из Португалии Сальвадора Собрала, он выиграл благодаря тому, что пел "действительно хорошую песню".
    Финал Евровидения-2017
    Победа Португалии в финале Евровидения-2017 в Киеве 
    03:46 14.05.2017
    1183Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Победителем песенного конкурса Евровидение-2017, финал которого завершился в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих").
    Юрий Лоза. Архивное фото
    Певца Лозу не интересует Евровидение, но португальский участник ему понравился
    02:47 14.05.2017
    241Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    По словам российского певца Юрия Лозу, португалец Сальвадор Собрал, стал единственным исполнителем, который привлек его внимание, поскольку этот номер отразил культуру Португалии.
    Песня победителя Евровидения-2017. Видео
    Песня победителя Евровидения-2017 
    02:05 14.05.2017
    69455Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Победителем песенного конкурса Евровидение-2017, финал которого завершился в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих").
    Представитель Португалии Сальвадор Собрал
    Евровидение-2017: представитель Португалии лидирует на YouTube
    17:03 11.05.2017
    9560Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Видео выступления португальца Сальвадора Собрала в первом полуфинале конкурса, который состоялся 9 мая в Киеве, набрало уже более 770 тысяч просмотров. За ним по популярности следует представительница Бельгии – около 500 тысяч просмотров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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