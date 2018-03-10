Заведующий кардиохирургическим отделением больницы Санта-Круз в Лиссабоне Мигель Абеказис заявил на пресс-конференции в субботу, что певец Сальвадор Собрал благополучно перенес четырехчасовую операцию и теперь готовится к длительному курсу реабилитации.
Победителем Евровидения-2017, которое состоялось в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). Социальные сети взорвались серией фотожаб на музыкальное событие.
Видео выступления португальца Сальвадора Собрала в первом полуфинале конкурса, который состоялся 9 мая в Киеве, набрало уже более 770 тысяч просмотров. За ним по популярности следует представительница Бельгии – около 500 тысяч просмотров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Победителем Евровидения-2017, которое состоялось в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). Социальные сети взорвались серией фотожаб на музыкальное событие.